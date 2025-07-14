Garanti BBVA'nın 9. Dönem Girişimcileri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Garanti BBVA'nın 9. Dönem Girişimcileri Belirlendi

14.07.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, Partners Tech programının 9. dönem girişimcilerini açıkladı, girişimler desteklenecek.

Garanti BBVA'nın teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Garanti Partners Tech programının 9'uncu dönem girişimcileri belirlendi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Partners Tech'in 9. dönemi kapsamındaki jüri buluşması, finale kalan girişimleri değerlendirmek üzere gerçekleşti.

Jüri toplantısına, ölçeklenebilir iş modellerine ve küresel büyüme potansiyeline sahip teknolojik girişimler katıldı. Siber güvenlik, üretken yapay zeka, ödeme sistemi ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren teknoloji tabanlı girişimler, uzman isimlerin karşısında sunumlarını gerçekleştirdi.

Yapay zeka destekli müşteri deneyimi ve müşteri sesi (VoC) çözümüyle, aksiyona dönüştürülebilir içgörüler sunan bütünsel müşteri deneyimi yönetim platformu Artiwise; kurumlar için zararlı yazılım analizi, temizleme ve simülasyon çözümleri sunan uçtan uca siber güvenlik platformu Malwation-Threat Zone; uydu görüntüleme ve yapay zeka tabanlı çözümleriyle çevresel riskleri, değişimleri ve trendleri hassasiyetle analiz eden ve geleceğe yönelik öngörüler sunan SCP Eye On Blue; müşteri deneyimini iyileştiren ve sadakati artıran, özelleştirilebilir uçtan uca müşteri hizmetleri çözümleri sunan Grispi; iş süreçlerini tamamen güvenli bir ortamda yapay zeka ajanlarına devrederek ekibi stratejik işlere odaklanmasını sağlayan Skymod, Garanti BBVA Partners Tech'in yeni dönemine dahil olan girişimler olarak belirlendi.

Jüri üyeleri arasında, Garanti BBVA ve Garanti BBVA teknoloji birimi yöneticilerinin yanı sıra Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Çağla Gül Şenkardeş, Mentors Network Türkiye Kurucusu Mehmet Onarcan, Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu ve Coorbiz Kurucusu Koray Akhan gibi girişimcilik dünyasından isimler yer aldı.

Programa seçilen girişimler, 6 ay süresince Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma Programı kapsamında ofis imkanı, mentörlük, Garanti BBVA ve iştirakleriyle işbirliği fırsatları, reklam desteği, eğitim, seminerler ve avantajlı bankacılık hizmetlerinden faydalanacak.

"Uzun yıllardır katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, banka olarak, girişimcilik ekosistemine çeşitli programlarla uzun yıllardır katkı sağladıklarını belirtti.

Katma değeri yüksek ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip girişimleri gelişim yolculuklarında desteklediklerini aktaran Kaya, bu programla teknoloji girişimlerine mentörlük, işbirliği ve ağlarını geliştirme olanağı sunduklarını, kurumsal bilgi birikimlerini onlarla paylaştıklarını aktardı.

Adayların projelerinden etkilendiklerine değinen Kaya, "Başvuran girişimlerin niteliği ve vizyonu, bizi son derece heyecanlandırdı. Bu program aracılığıyla Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte başarılar elde edeceğine ve bu yolda da onlara destek verebileceğimize inanıyoruz. Bugün seçilen girişimleri tebrik ediyor ve başarı hikayelerine ortak olmaktan gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'nın 9. Dönem Girişimcileri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu

14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
01:09
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
00:38
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
00:10
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
00:04
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
23:49
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
23:00
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
22:59
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
22:58
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 16:10:16. #7.13#
SON DAKİKA: Garanti BBVA'nın 9. Dönem Girişimcileri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.