Garanti BBVA Partners Tech 2025 Girişimleri Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Garanti BBVA Partners Tech 2025 Girişimleri Belirlendi

Garanti BBVA Partners Tech 2025 Girişimleri Belirlendi
14.07.2025 15:21
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Garanti BBVA, Partners Tech Programı 2025 dönemine 5 yeni teknoloji girişimini dahil etti.

Garanti BBVA Partners Tech 2025 dönemi kapsamında, teknoloji tabanlı girişimlerin değerlendirildiği jüri buluşması gerçekleşti. Programın yeni dönemine dahil olan girişimler Artiwise, Malwation-Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod olarak belirlendi.

Garanti BBVA'nın teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Garanti BBVA Partners Tech Programı kapsamında, jüri üyeleri 2025 dönemi için finale kalan girişimleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Jüri üyeleri arasında Garanti BBVA ve Garanti BBVA Teknoloji yöneticilerinin yanı sıra, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş, Mentors Network Türkiye Kurucusu Mehmet Onarcan, Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu ve Coorbiz Kurucusu Koray Akhan gibi girişimcilik dünyasından önde gelen isimler yer aldı.

Partners Tech jüri toplantısında, ölçeklenebilir iş modellerine ve küresel büyüme potansiyeline sahip teknolojik girişimler jüriye sunum yaptı. Siber güvenlik, üretken yapay zeka, ödeme sistemi ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren teknoloji tabanlı girişimler, uzman isimlerin karşısında sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumlar sonrasında Artiwise, Malwation-Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod, Partners Tech'in yeni dönemine dahil olacak girişimler olarak belirlendi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, etkinliğe dair yaptığı açıklamada "Banka olarak, girişimcilik ekosistemine çeşitli programlarımız aracılığıyla uzun yıllardır katkı sağlıyoruz, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip girişimleri gelişim yolculuklarında destekliyoruz. Partners Tech Programı ile teknoloji girişimlerine mentorluk, iş birliği olanakları, ağlarını geliştirme ve kurumsal bilgi birikimimizi sunuyoruz. 9'uncu Dönem programımız için jüri üyeleri aday girişimleri değerlendirdiler. Başvuran girişimlerin niteliği ve vizyonu bizi son derece heyecanlandırdı. Bu program aracılığıyla Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte başarılar elde edeceğine ve bu yolda da onlara destek verebileceğimize inanıyoruz. Bugün seçilen girişimleri tebrik ediyor ve başarı hikayelerine ortak olmaktan gurur duyuyoruz."

2025 döneminde programa seçilecek girişimler, 6 ay süresince Partners Tech Girişim Hızlandırma Programı kapsamında ofis imkanı, mentorluk, banka ve iştirakleriyle iş birliği fırsatları, reklam/PR desteği, eğitim ve seminerler ile avantajlı bankacılık hizmetlerinden faydalanacak.

Partners Girişim Hızlandırma Programı yeni dönem girişimleri şöyle açıklandı:

Artiwise- Tanel Temel, Fatih Samet Çetin: Artiwise, yapay zeka destekli müşteri deneyimi ve müşteri sesi (VoC) çözümüyle, aksiyona dönüştürülebilir içgörüler sunan bütünsel müşteri deneyimi yönetim platformu.

Malwation-Threat Zone - Kağan Işıldak: Malwation, kurumlar için zararlı yazılım analizi, temizleme ve simülasyon çözümleri sunan uçtan uca siber güvenlik platformu.

SCP Eye on Blue- Anıl Sevinç. SCP, uydu görüntüleme ve yapay zeka tabanlı çözümleriyle çevresel riskleri, değişimleri ve trendleri milimetrik hassasiyetle analiz eden ve geleceğe yönelik öngörüler sunan bir platform.

Grispi - Bilgehan Yılmaz: Grispi, müşteri deneyimini iyileştiren ve sadakati artıran, özelleştirilebilir uçtan uca müşteri hizmetleri çözümleri sunan bir platform.

Skymod- Oltan Dere, Gizem Argunşah: Skymod, iş süreçlerini tamamen güvenli bir ortamda yapay zeka ajanlarına devrederek ekibi stratejik işlere odaklanmasını sağlayan hepsi bir arada AI platformu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Partners Tech 2025 Girişimleri Belirlendi - Son Dakika

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