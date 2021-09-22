Gayrimenkul sektöründe kiralama ve satışlarda çevrim içi teknolojiler ağırlık kazanmaya başladı

Gayrimenkul sektöründe dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, kiralama ve satışlarda da çevrim içi teknolojiler ağırlık kazanmaya başladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme'den yapılan açıklamaya göre, konut alımlarında sanal turun artmasıyla birlikte kiralama ve satışların daha hızlı gerçekleşmeye başladığına ilişkin bir analiz gerçekleştiren TSKB Gayrimenkul Değerleme İzmir Şube Özel Projeler Departmanı, bu durumun gayrimenkul danışmanlarının iş gücünü azalttığını ortaya koydu.

Sanal turun yaygınlaşmasıyla birçok alım satımın fiziksel tura geçmeden tamamlanmaya devam edeceğini öngören çalışmaya göre, gayrimenkul kiralama ve satın alma yapan alıcıların, yüzde 89'unun araştırmayı online olarak yaptıkları, yüzde 86'sının ise konut fiyatlarını online olarak araştırdıkları belirtiliyor. Gayrimenkul sektöründeki teknolojik gelişmelerin, iş gücünde azalma yaratması öngörülürken, uygulamalara uyum sağlayamayan firmaların ise iş hacimlerinde düşüş yaratması bekleniyor.

Gayrimenkul sektöründeki en belirgin dijital gelişmelerden birinin Proptech uygulamalarının artması olduğu belirtilen çalışmaya göre, gayrimenkul sektöründe inovasyonu hedefleyen bu kavram, 2014 yılında New York'ta ortaya çıkarak, salgın sebebiyle günümüzde yaygınlığını artırdı. Gelecek 5 yıl içinde teknolojik gelişmelerin en yoğun kullanılacağı alanların büyük veri ve veri analitiği olacağı düşünülüyor.

Proptech teknolojileri, gayrimenkul sektöründe 3 temel alanda dönüşüm sağlıyor, akıllı gayrimenkul, paylaşım ekonomisi ve gayrimenkul fintech. Akıllı gayrimenkul, gayrimenkullerin işletilmesi ve yönetiminde kolaylık sağlamanın yanı sıra gayrimenkulün konumlu olduğu bölgeye yönelik verilere ulaşımı hızlandırıyor. Paylaşım ekonomisi, gayrimenkullerin farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından kullanılmasını sağlıyor. Akıllı gayrimenkul, sektörde yaşanan arz talep dengesinin farklı dönemlerde sağlanamamasına yönelik uzun vadeli çözümler üretmesi ve geleceğe yönelik denge politikalarında doğru veriyi hızlı ve kolay şekilde sunabilme imkanı sunuyor. Arz talep verilerinin karşılaştırılarak yeni stokların oluşması ve nüfus yoğunluklarına göre yer seçiminin belirlenmesinde, akıllı gayrimenkul teknolojileri ile kullanılması planlanıyor.

Gayrimenkul fintech kavramının finansal açıdan gayrimenkul alımına yönelik kolaylık ve farklı seçenekler sunduğuna dikkati çeken çalışmada, "Gayrimenkul fintech'in, bitcoin gibi farklı dijital paralar ile dünyanın her yerinden gayrimenkul satın alımı hizmetini sunması bekleniyor." ifadesini yer verildi.

Gayrimenkul sektöründe teknolojiye en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birinin de tapu alım satım işlemleri olduğuna vurgu yapan çalışmanın bu konudaki araştırma ve öngörülerine göre, tapu alım satım işlemlerinin şehir dışından ve ülke dışından gerçekleştirilebilmesi planlanıyor.