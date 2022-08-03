Sulama kanallarında kapalı sistem dönemi - Son Dakika
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Sulama kanallarında kapalı sistem dönemi

03.08.2022 11:37
Sulama kanallarında kapalı sistem dönemi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesinde bulunan Burç Göleti'ne bağlı açık trapez sulama kanallarının kapalı sulama kanalı sistemine geçmesiyle buharlaşmayı önleyecek su kaybını azaltılmasını sağlayarak daha fazla alanın sulanacağını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesinde bulunan Burç Göleti'ne bağlı açık trapez sulama kanallarının kapalı sulama kanalı sistemine geçmesiyle buharlaşmayı önleyecek su kaybını azaltılmasını sağlayarak daha fazla alanın sulanacağını belirtti.

Mevcut sulama kanallarının kapalı sistemle değiştirilmesinin planlandığı, 7 milyon 500 bin TL'lik proje için Burç Göleti'nde incelemelerde bulunan Başkan Fatma Şahin, yapılacak çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.

Bölgede bulunan Yazıbağı, Sırasöğüt, Akpınar ve Kavşak köylerini çerçeveleyen sulama kanalı projesiyle beraber sulanabilir tarım arazisi 4 katına çıkmış olacak, çift ürün elde edilmesi ve sulamayla çiftçi mali olarak rahatlatılacak.

İncelemeler sonrası konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, bereketli hilalin ortasında tek yapılması gerekenin toprağı suyla buluşturulması olduğunu söyledi.

"Alan artınca refah seviyesi artacak"

Şahin, son aldıkları kararla birlikte kapalı sisteme geçilmesiyle, gelen suyun kayıp yaşamadan iletileceğini belirterek, "Sulanabilir alanların artması ve çift ürün alınmasıyla çiftçi ve bölgenin refah seviyesi artacak. Şahinbey, Gaziantep bu bölgenin ana damarı. Göletimiz çok önemli bir gölet. Bu bölgedeki en büyüğü. Göletteki sulama kanallarını güçlendiriyoruz. Çiftçimizin suya ulaşması, dolayısıyla toprağın suya ulaşmasını sağlıyoruz. Bunun sonunda da verimliliğin arttığı, ikinci mahsulün hızlı bir şekilde alındığı yeni bir dönemi inşa ediyoruz. Bir taraftan belediyelerimiz hem Şahinbey hem de Büyükşehir Belediyesi, yeminden, gübresine büyük destekler veriyor" ifadelerini kullandı.

İl genelinde yürütülecek sulama kanalı projesi için Ankara'da yürütülen temaslar sonucu onay ve mali destek alındığını belirten Şahin, "GAP'dan destek alarak biz yapıyoruz. Valiliğimiz de yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi için çalışma yapıyor. Bu tam bir takım oyunu. Bu takım oyunu sonunda bütün sulanabilir arazileri sulayacak altyapıyı oluşturacak yenilenebilir enerjiyle de taçlandıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Fatma Şahin, Şahinbey, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sulama kanallarında kapalı sistem dönemi - Son Dakika

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