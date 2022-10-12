GAZİANTEP - Pamuk hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde pamuk hasadına başlandı.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 12 bin 500 dönüm alanda gerçekleştirilen pamuk hasadı, tarlaların durumuna göre elle ya da makineyle yapılıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, İslahiye'de 80 çiftçinin 4 bin 500 dönümde, Nurdağı'nda ise 100 çiftçinin 8 bin dönüm alanda pamuk üretimi yaptığını söyledi.

Pamuk hasadında geçen yılla aynı oranda rekoltenin beklendiğini dile getiren Köse, hasatta dönüm başına 400 ila 600 kilogram arasında verim alınacağını kaydetti.