Gaziantep İhracatçılarıyla Üçüncü Sırada

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "TİM Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması-2025" araştırmasına göre Gaziantep'ten listede 60 firma yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, iller bazında bakıldığında İstanbul ve İzmir'in ardından Gaziantep'in firma sayısı ile 3'üncü sırada olduğunu belirtti.

"Şehrimiz 2024 yılı araştırmasında da 60 firma ile temsil edilmiş, 2025 yılında da aynı başarısını sürdürmüştür" diyen Ünverdi, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Hem iç hem dış piyasa şartları göz önünde bulundurulduğunda şehrimiz adına firma temsilinin yüksek oluşu takdire şayandır. Belirsizlikler sebebiyle küresel pazarda yaşanan daralma, artan maliyetler, kaynak bulamama ve finansmana erişim konusundaki zorluklar ihracatçılarımızın rekabet gücünü azaltmaktadır."

Üretim ve ihracatı geliştirecek hamlelere ihtiyaç olduğunun altını çizen Ünverdi, "Savaş ve gerilimlerin gölgesinde özveriyle ihracatını devam ettiren sanayicilerimiz, üreticilerimiz desteklenmelidir. Sürdürülebilir sanayi ve sürdürülebilir ihracat için kamu tarafından üretim ve ihracatçılara yönelik yeni finansman paketlerine ihtiyaç duyulmakta olup, KGF ve Eximbank desteklerinin kapsamı genişletilmelidir. Özellikle emek yoğun sektörlerin kendilerini yenilemeleri ve katma değerli üretime geçişleri zaman alacağından bu sektörlerimizin değişim ve dönüşüm süreçlerine katkıda bulunacak kolaylaştırıcı ve kaynak ihtiyacını karşılayabilecek adımlar atılmalıdır. Türkiye ekonomisinin omurgası üretim ve ihracattır. Son veriler bu alanlarda yavaşlamaya işaret etse de üreticilerimiz her şartta mücadelesini sürdürmektedir" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak sürdürülebilirlik için çalıştıklarına vurgu yaparak, "Teknoloji ve yeşil dönüşüm odaklı projeler, sektörel fuar organizasyonları, mesleki eğitim projeleri, uluslararası rekabet gücünü artırma ve ihracat kapasitelerini geliştirmeye yönelik UR-GE faaliyetleri ve çok sayıda projelerimizle ihracatımıza en bük katkıyı vermek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu sürecin bir devamı olarak, TİM 1000 listesindeki firma sayımızı daha da artıracağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle listede yer alarak ülke ekonomimize en büyük katkıyı veren ve şehrimize büyük gurur yaşatan tüm firmalarımızı, çalışanlarını ve katkıda bulunan herkesi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP