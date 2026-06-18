Gaziantep'in Geleneksel Yemeni Ayakkabısı - Son Dakika
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Gaziantep'in Geleneksel Yemeni Ayakkabısı

18.06.2026 10:28
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Asırlık el sanatı yemeni, yaz aylarında konfor sunarak popülaritesini koruyor. El işçiliğiyle üretiliyor.

Gaziantep'in asırlık el sanatlarından biri olan yemeni, sıcak yaz aylarında sağladığı konfor ve doğal yapısıyla ilgi görmeye devam ediyor. Tamamen el işçiliğiyle üretilen geleneksel deri ayakkabılar, ustaların titiz çalışmasıyla satışa hazır hale getiriliyor.

Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan ve Gaziantepli ustaların maharetli ellerinde üretilen yemeni, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Üretim süreci derinin kesilmesiyle başlıyor. Ardından saya işlemi gerçekleştirilerek kalıba çekme ve köşkerleme aşamalarından geçirilip el dikimiyle tamamlanarak satışa sunuluyor. Doğal deri yapısı sayesinde ayakların nefes almasını sağlayan yemeni, özellikle sıcak havalarda ayakları serin tutması nedeniyle ayakta terleme, mantar, egzama ve kötü koku oluşumunu önlemesi ve vücudun şekerini dengelemesiyle de biliniyor. Yöresel el dikimi yemeni ayakkabılar, hem sağlıklı yapısı hem de konforuyla yaz aylarının vazgeçilmez ayakkabısı olmaya devam ediyor. Küçükten büyüğe her yaştan vatandaş tarafından yoğun talep gören yemeniler, yıllardır Anadolu kültürünün önemli simgeleri arasında yer alıyor.

"El emeğiyle günde 15 çift yemeni üretiyoruz"

Yemenici Serkan Usta, yemeni üretiminin tamamen el işçiliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Burada üretim aşamasındayız. Önce kesimle başlıyoruz. Kesim işini kendim yapıyorum. Daha sonra saya ustamız ayakkabının sayasını dikiyor. Ardından kalfamız, ürünü tezgah üzerinde kalıba çekiyor. Sonrasında dikim aşamasına geçiliyor. Daha sonra köşkerimiz son dikim işlemlerini tamamlıyor. Böylece ürün hazır hale geliyor. Ardından mağazamızda vatandaşların beğenisine sunuyoruz. Şu anda günde 15 çift yemeni üretiyoruz. İşlerimizin biraz durgun olması nedeniyle üretimi minimum seviyeye düşürdük" dedi.

"Bir kez giyen yeniden almak istiyor"

Yemeninin ayakta terleme ve koku yapmadığını, son derece rahat bir kullanım sunduğunu belirten Serkan Usta, "Az önce imalat sürecini anlattık. Şu anda ise ürünleri perakende olarak sattığımız mağazamızdayız. Yemeni, ayakkabının bir benzeridir ve yaklaşık 600-700 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ayakkabıdan farklı olarak tabanı manda derisinden yapılır. Üst kısmında ise dana ve keçi derisi kullanılır. İç kısmında da isteğe bağlı olarak koyun, dana veya keçi derisi tercih ediyoruz. Bu ürün ayakta terleme ve koku yapmaz. Vücudun şeker oranını dengelediği söylenir. Son derece rahat bir üründür. Ayak sağlığını düşünen vatandaşlarımız için önemli avantajlar sunar. Bir kez giyenlerin tekrar tercih ettiği bir üründür. Gaziantep halkı ve yöre insanı yemeniyi çok iyi bilir. İlk kez görenler 'Bu giyilir mi?' diye sorar ancak kullananlar memnun kalır ve daha sonra kendileri, eşleri ya da dostları için yeniden satın almak ister. Biz de onlara yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Yemenilerin fiyatı bin 200 TL ile bin 500 TL arasında"

Yemeninin yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çektiğini belirten Serkan Usta, "Turistler ise genellikle bu ürünlerin giyilip giyilmediğini, ev içinde mi yoksa dışarıda mı kullanıldığını ya da sadece dekoratif amaçla mı üretildiğini soruyor. İlk kez gördükleri için bu tür sorular yöneltmeleri normal. Ancak ürünü kullandıktan sonra çok beğeniyorlar ve sürekli tercih ettikleri bir ürün haline geliyor. Yemenilerin fiyatları bin 200 ile bin 500 TL arasında değişiyor. Tamamı el işçiliğiyle üretilen ve doğal deriden yapılan ürünlerdir. Daha önce kullanmayan vatandaşlarımıza denemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bir kez kullananların vazgeçemediği bir üründür" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gaziantep, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in Geleneksel Yemeni Ayakkabısı - Son Dakika

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