Ekmeklerini acıdan çıkartıyorlar - Son Dakika
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Ekmeklerini acıdan çıkartıyorlar

19.08.2022 10:44
Ekmeklerini acıdan çıkartıyorlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte işçiler, acıdan para kazanıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte işçiler, acıdan para kazanıyor. Acı biberleri çöpünden ayıran işçiler, günlük 200-250 TL para kazanıyor.

Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgeye gelen mevsimlik işçilerde yeni bir gelir kapısı açıldı. Yere serilen biberlerin çöpünü temizleyerek para kazanan işçiler, biberlerin kilosunu 1 TL'den temizliyor. İşçiler biber çöpü temizlemenin çok zor olduğunu ve ellerinin yandığını söylerken, ortalama bir işçinin günlük 200-250 kilo arası biber temizliyor. Temizlenen biberler ise güneşte kurutulduktan sonra fabrikalara gönderilerek toz biber yapılıyor.

"Elimiz yanıyor ama mecburuz"

Biber çöpü temizlerken ellerinin çok yandığını belirten Muhammet Zeki Ahmet, "Sabah saat 7.00'de başlıyoruz, akşam 21.00-22.00'ye kadar çalışıyoruz. Biz burada bu biberlerin saplarını çıkartıyoruz, çöplerini çekiyoruz. Bunlar pul biber oluyor. Yaklaşık 45 işçi çalışıyoruz. Kilosu 1 TL'den çalışıyoruz, ortalama bir işçi 200 kiloya kadar ayıklayabiliyor. Bizim elimiz çok yanıyor ama mecburuz" dedi.

"Pul biber olduktan sonra fiyatı 60 TL'yi buluyor"

Yılmaz Tekik ise, özellikle gübre ve elektrik masraflarının yüksek olduğunu, ürünün bu sene diğer senelere nazaran daha az olduğunu söyledi. Tekik, "Burada bu biberlerin temizliğini yaptıktan sonra fabrikaya gidiyor, orada pul biber oluyor. Pul biber olduktan sonra fiyatı da 60 TL'yi buluyor. Bu sene geçen seneye göre daha az alanda biber ekildi. Çiftçiler genelde yer fıstığına yöneliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, İslahiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekmeklerini acıdan çıkartıyorlar - Son Dakika

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