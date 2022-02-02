Gaziantep'in Ocak ayı ihracatı yüzde 8,2 artışla 723 milyon 767 bin dolar olarak gerçekleşti

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 723 milyon 767 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Geçtiğimiz yılı rekor ihracatla kapatan Gaziantep'in yeni yılın ilk ayına da ihracatını artırarak başladığını kaydeden Adnan Ünverdi, "Bu zorlu süreçte özveriyle mücadele veren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin yolu açık olsun, büyük bir kararlılıkla ülkemiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ünverdi, Gaziantep'in en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sırada yer aldığını belirterek, "Yeni yıla iyi başladık iyi devam etmesini temenni ediyorum. Tüm güçlüklere rağmen ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyoruz. Maalesef geçtiğimiz yıl küresel ekonomide en önemli sorunların başında gelen yüksek enflasyon sorunu devam ediyor. Sanayi üretimindeki girdi ve enerji maliyetleri elimizi güçleştiriyor" diye konuştu.

Sürdürülebilirlik için enerji arzı konusunda sanayicilerin belirsizlik yaşamaması gerektiğinin altını çizen Ünverdi, "Bununla birlikte enerji maliyetlerinin yüksek olması üreticilerimizi her geçen gün biraz daha zorluyor ve rekabet gücümüzü etkiliyor. Enerji maliyetlerinin makul seviyelerde tutulması önceliklerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) toplamda 60 milyar TL'ye ulaşacak üç ayrı kredi kefalet paketinin de maliyetlerin arttığı bir dönemde firmalar açısından önemli olduğunun altını çizerek, üretim ve ihracata katkıda bulunacağına inandıklarını kaydetti.

Başkan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak bundan sonraki süreçte üretim ve ihracatta öncelik haline gelecek olan yeşil üretim ve dijitalleşme ile ilgili firmaların dönüşüm süreçlerine öncülük ederek üretimde katma değeri artıracaklarını ve yıl sonunda 12 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP