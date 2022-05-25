GAZİANTEP - IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Uluslararası İş Formu (IBF) Başkanı Erol Yarar, Gaziantep'te düzenlenecek 2. Türk-Arap İş Zirvesi'yle hem yatırımcıların hem de büyük alım heyetlerinin iş ve yatırım potansiyellerini çok güçlü bir şekilde artıracağını belirtti.

Yarar, Gaziantep'te 11 Haziran'da düzenlenecek IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi'nin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi binasında düzenlenen basın tanıtım toplantısında, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Organizasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Yarar, "1000'i aşkın iş adamıyla bu zirveyi gerçekleştireceğiz. Bu zirveye katılımlar ABD'den Azerbaycan'a, Afrika'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir tarafından iş adamının katılımıyla gerçekleşecek. Ticaret Bakanlığımızın hamiliğinde gerçekleştirilecek organizasyona bakanlar da katılacak." dedi.

Gaziantep'in dünyanın en rekabetçi şehirleri arasında seçildiğini ifade eden Yarar, şunları söyledi:

"Gaziantep, ülkemizin güzide bir sanayi şehridir. Dolayısıyla bu şehir tesadüfen seçilmiş değil, çok bilinçli olarak seçilmiştir. Hem üretim merkezi olması hem lojistik merkezi olması, yeni açılan uluslararası havaalanıyla milyonlarca kişiyi ağırlayabilecek bir kapasiteye erişmesi, fuar merkeziyle yeni açılan sanayi bölgeleriyle Orta Doğu'nun en önemli iktisadi merkezi olmuştur. Dolayısıyla Uluslararası İş Forumu'nun Gaziantep'i seçmesi bu güzide vasıflarından dolayı olmuştur. Bu organizasyonla beraber inşallah hem yatırımcılar hem de büyük alım heyetleri ile bu toplantıya katılanların iş ve yatırım potansiyelleri çok güçlü bir şekilde artacaktır."

Organizasyonun Gaziantep'in yanı sıra çevre illere de katkıda bulunacağını belirten Yarar, "Dünyanın büyük bir kriz ortamından geçtiği, gıda, emtia fiyatlarının ve birçok iktisadi krizin birlikte oluştuğu ortamda çözüm odaklı bir toplantının iş adamlarını bir araya getiren bu kadar büyük bir organizasyonun yapılması hem ülkemiz açısından hem katılımcılar açısından hem de Gaziantep'imiz açısından çok büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

"5 milyar doları aşan bir potansiyeli göreceğiz"

Yarar, organizasyona 22'si Arap olmak üzere toplam 40 ülkeden katılım olacağını söyleyerek "Burada oluşacak iş potansiyeli değişik sektörlerde olacak. Örneğin inşaat, lojistik, gıda, tekstil, makine sanayisi gibi sektörlerde olacak. Ayrıca bütün katılımcıların bilgisayar ortamında eşleştirmesi yapılacak. Çok teknolojik bir organizasyon aslında. İş yapılarına göre entegre ediyoruz. Dolayısıyla tesadüfen tanışma değil, gelmeden önce buluşma yazıyoruz. Geldiklerinde adrese teslim, sadece fiilen görüşmeyi yapıyorlar. İnşallah 5 milyar doları aşan bir potansiyeli burada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kentin tarihi günlerinden birini yaşayacağını, çok büyük bir organizasyonun gerçekleştirileceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kalkınmanın ve demokrasinin yerelde başladığını, organizasyona merkez belediyeler ile katkı sunduklarını kaydetti.

Tanıtım toplantısına MÜSİAD yetkilileri ile ilçe belediye başkanları da katıldı.