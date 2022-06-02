Gaziantep'te e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi

02.06.2022 14:00

Gaziantep'te, uluslararası e-ihracat platformu WORLDEF tarafından "E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı" düzenlendi.

Gaziantep'te, uluslararası e-ihracat platformu WORLDEF tarafından "E-Ticaret ve E- İhracat Konferansı" düzenlendi.

Ana sponsor Akbank ve Elektronik Ticaret Derneğinin (ELİDER) destekleriyle Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren programa, Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 350'ye yakın girişimci ve şirketlerin e-ticaret personeli katıldı.

Alanında başarı sağlayan birçok şirketin yöneticisi ile e-ticaret departmanındaki deneyimlerinin aktaran katılımcıların yer aldığı programda, e-ticaret ve e-ihracat kapsamında bilgilendirme panelleri de düzenlendi.

WORLDEF Etkinlikler Direktörü Serkan Çakır, açılışta, Güneydoğu'nun dünyaya açılan kapısı Gaziantep'te e-ticaret ve e-ihracatın konuşulmasının önemli olduğunu söyledi.

Gaziantep'in e-ticaret yoluyla gerçekleştirilen alışveriş oranına göre Türkiye'de 10. sırada yer aldığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Yukarı yönlü bir ivme sergileyen e-ticaret, her ölçekteki şirket ve bireysel satıcılar için çok şey vadediyor. WORLDEF olarak e-ticaretin vadettiklerinin bilinciyle 2016 yılından bu yana e-ticaret ve e-ihracat diyoruz. E-ihracat, şirketlerin global pazarlara açılması için referans noktasıdır. Gaziantep gibi Anadolu'nun birçok ilinde konferans düzenlemeye devam ediyoruz. Global etkinliklerle de Türkiye'yi bölgesel e-ticaret merkezi haline getirmeyle ilgili üstlendiğimiz bir misyonumuz var."

ELİDER Başkan Yardımcısı Nüket Dokuz ise dernek olarak e-ticarete girmek isteyen herkese yol göstermeyi amaçladıklarını belirtti.

Elektronik ticaretin kolay olmadığını anlatan Dokuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alana dışarıdan bakıldığında çok kolay görülmekte ama çok kapsamlı. Ne ürün satacağınız, ürün hangi platformda satılacak, reklamı, kargoya verilmesi, çeşitli platformlarla entegre olması önemlidir. Türkiye'de ürününü pazarlamak isteyen üreticilerimiz. ev hanımlarımız, öğrencilerimiz, küçük ölçekli işletmelerimiz var. Bunların hepsi elektronik ticarete ürünlerini satabilir ve pazarlayabilir. E-ticaretin dokunduğu alan çok fazla. Gelin birlik olalım, bu ekosistemi büyütelim ve karar verelim."

Gaziantep'te e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi
Gaziantep'te e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi
Gaziantep'te e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi
Gaziantep'te e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika


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