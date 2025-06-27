Gaziantep\'te Fide Dağıtımı ile İlk Hasatlar Toplanmaya Başlandı

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidelerinden ilk hasatlar toplanmaya başlandı.

Şahinbey Belediyesi, çiftçilerin tarımsal üretimine katılımı teşvik etmek ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla fide dağıtımı yaptı. Dağıtılan fidelerin ilk hasadı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte yapıldı. Çiftçiler, verilen destekten memnun olduklarını ifade ederek domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuzda ilk hasadı toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Çiftçimiz memnun, biz de memnunuz"

Çiftçilere desteklerin devam edeceğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yaptığımız çalışmalar ve verdiğimiz emekler karşılık buluyor. Şu anda tarlamız biberle dolu, salatalıklar da aynı şekilde. Az önce karpuz hasadına baktık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimize 10 milyonun üzerinde fide desteği sağladık. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz gibi ürünlerde ciddi bir üretim artışı yaşandı. Bu fideler sayesinde sadece Gaziantep'in değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin de sebze ihtiyacı karşılanıyor. Dağıttığımız fideler, Gaziantep'in iklim ve toprak şartlarına uygun yerli çeşitlerden oluşuyor. Örneğin az önce incelediğimiz patlıcan, dolmalık türde ve tamamen yöremize ait. Biber ve salatalıklar da yine Gaziantep'e özgü. Bu çalışmalarla bölgeye ait yerel ürünlerin yaşatılmasına katkı sağlıyoruz. Çiftçimiz memnun, biz de memnunuz. Çünkü üretim demek, istihdam demektir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, üretimi ve istihdamı artırmak adına çiftçimize destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Dağıtılan fideler meyvesini veriyor"

Hasat ile ilgili konuşan çiftçi Meryem Özbay, "Sağ olsun başkanımız bize yardımcı oluyor. Dağıtılan fideler meyvesini veriyor. Şahinbey Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 5 günde 20 torba topluyoruz. Kilosunu 15 TL'den satıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP