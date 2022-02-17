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Gaziantep'te içme suyundaki KDV oranı yüzde 1'e indi - Son Dakika

Gaziantep'te içme suyundaki KDV oranı yüzde 1'e indi

17.02.2022 11:48
Gaziantep'te içme suyundaki KDV oranı yüzde 1'e indi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde faturalardaki su kullanım bedellinde KDV oranını, yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde faturalardaki su kullanım bedellinde KDV oranını, yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirim uygulamasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Kuruma bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (GASKİ), mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde su faturalarında bulunan su kullanım bedellinde uygulanan KDV oranını yüzde 1'e çekti. Buna göre aboneler 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren tükettikleri suyu indirimli kullanacak.

Konu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bir küçük müjdemiz var. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararını içme suyuna uyguladık. Bundan böyle Gaziantepliler kullandıkları su bedelinde sadece yüzde 1 KDV ödeyecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te içme suyundaki KDV oranı yüzde 1'e indi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, İnşaat, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te içme suyundaki KDV oranı yüzde 1'e indi - Son Dakika Ekonomi


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