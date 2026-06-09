Gaziantep'te İlk Arpa Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te İlk Arpa Hasadı Yapıldı

Gaziantep\'te İlk Arpa Hasadı Yapıldı
09.06.2026 10:27
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Araban'da 2026'nın ilk arpa hasadı, kilosu 12,50 TL'den tüccara satıldı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olan Gaziantep'in Araban ilçesinde 2026 yılının ilk arpa hasadı yapıldı. Hasadı yapılan ilk arpa tüccara kilosu 12,50 TL den satıldı.

Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen arpanın ilk hasadı, Arabanlı üretici çiftçi Selahattin Azgın'a ait Araban ilçesine bağlı kırsal Aşağı Yufakalı Mahallesi mevkiindeki 32 dönümlük arpa tarlasında gerçekleştirildi.

Araban Ovası'nda gerçekleştirilen 2026 yılının ilk arpa hasadında bir dönüme 550 kilogram arpa elde eden üretici çiftçi Selahattin Azgın, yeni sezon mahsulünü ilçede hububat ticareti yapan Kürşat Burak Cesur ve Yusuf Karademir'e bir kilogramını 12,50 liradan sattı.

Araban Ovası'nda yılın ilk arpa hasadını gerçekleştiren Arabanlı üretici çiftçi Selahattin Azgın, kış ve bahar mevsimleri boyunca etkili olan yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te İlk Arpa Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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