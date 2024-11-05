Gaziantep'te İş Dünyası Buluşmaları - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te İş Dünyası Buluşmaları

Gaziantep\'te İş Dünyası Buluşmaları

Gaziantep'te ENHANCER etkinliği, iş insanları ve yatırımcılar için fırsatlar sunuyor.

05.11.2024 15:49
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Gaziantep'te, "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezince (ICMPD) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliğine, İpekyolu Kalkınma Ajansı ev sahipliği yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, bir oteldeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Gaziantep'te bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Gaziantep'in kültür ve turizmin buluşma noktası, lezzetin de başkenti olduğunu anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te düzenlenen etkinliğin iş insanları ve yatırımcılar için sağlam ve sürdürülebilir iş ortaklıklarına vesile olmasını temenni ediyorum. Projeyi birlikte yürüttüğümüz Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Küresel ve bölgesel belirsizliklerin arttığı, zorlu değişim ve risklerle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde güçlü işbirliklerinin önemi büyüyor. Biz de Bakanlık olarak işbirliğini önemseyen yerel kalkınma hamlesi mottosuyla tüm bölgelerimizin rekabet güçlerini geliştirerek ulusal ekonomiye katkılarını artırmak istiyoruz. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak topyekun kalkınmış bir Türkiye'yi hedefliyoruz."

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Başkanı Tamer Kılıç da projeyi önemsediklerini ifade ederek, "Bu proje Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezinin 2020'den bu yana uyguladığı, Avrupa Birliğince Türkiye'de yürütülen önemli bir projedir. 2020'den itibaren Türkiye'de iş dünyasının pek çok sektörüyle çalışmalar yapıyoruz." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, 2010'dan bu yana bölgede önemli çalışmalar yürüttüklerini belirti.

Her geçen gün bu çalışmaların meyvelerinin alındığını anlatan Paksu, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi, tanıtılması ve bölgemizin rekabet gücünü artırmak amacıyla 3 yatırım destek ofisimizle yerli ve yabancı yatırımcılara hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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