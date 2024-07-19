Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan fidelerle hasat mesaisi başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan fidelerle hasat mesaisi başladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan sebze fideleriyle üretim yapan çiftçiler için hasat zamanı geldi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kırsalın kalkındırılmasına verdikleri önemi vurgulayarak, fidelerin yerli tohumlarla üretildiğini ve üretimi artırarak çiftçinin kazanmasını ve vatandaşın daha ucuz ürünlere erişmesini sağladıklarını belirtti. Tahmazoğlu ayrıca, tarla ile pazar arasındaki fiyat farklarını yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde üretici ve tüketiciyi korumak için adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.

19.07.2024 11:41
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Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan sebze fideleriyle üretim yapan çiftçiler için hasat mesaisi başladı.

Kırsal Muhacir Osman Mahallesi'ndeki hasada katılan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere, uzun zamandır kırsalın kalkındırılmasına önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda yıllardan beri gübre, tohum, yem, fide ve fidan desteği, canlı hayvan, arılı kovan gibi birçok destekte bulunduklarını dile getiren Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl da dağıtmış olduğumuz fidelerden domates, biber, patlıcan, kavun, karpuzda hasat zamanı geldi. Şu anda domateste hasat yapılıyor. Biz de tarladayız, ürünler gayet güzel. Yerli tohum üzerinden fideleri dağıtıyoruz ve kendi tohumlarımızdan üretilen fideler pazara ulaşacak ve böylelikle üretimi artırarak hem çiftçinin kazanmasını hem de vatandaşın çok daha kolay ve ucuza erişmesini sağlıyoruz."

Tahmazoğlu, pazarda, halde ve tarladaki fiyatları yakın takipte olduğunu, tarla ile pazar arasında anormal bir fark olması halinde üreticiyi ve tüketiciyi korumak adına adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan fidelerle hasat mesaisi başladı - Son Dakika

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