Gaziantep\'teki kafe ve restoranlar fiyat listesi uygulamasına geçti

Gaziantep'te faaliyet gösteren kafe ve restoranlar, yönetmeliğe uyum sağlamak için harekete geçti. İşletmeler giriş kapılarına ve masalara fiyat listeleri asarken, bazı işletmeler QR kod menü kullanımının yanında fiyat listesi de bulunduruyor.

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren yönetmeliğiyle kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmelere kapıda ve masalarda fiyat listesi gösterme zorunluluğu getirildi. Bu sayede tüketiciler, sipariş vermeden önce fiyatları kolaylıkla görebilecek ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilecek.

"Devletimiz iyiki bu yasayı çıkardı"

Fiyat listesi uygulamasının çok önceden yapılması gerektiğini belirten işletme sahibi Uğur Dertli, "Yeni gelen uygulama çok önceden yapılması gereken bir uygulamadır. Gördüğünüz gibi biz çok önceden uygulamaya başlamıştık. Masalarımızda QR kod menü uygulamamız var. Bunu 2 yıl önce başlattık. Yeni gelen sistemde müşteri ne yediğini ve ne kadar ödediğini bilmeli. İçeri girişte görüyor ve masamızdaki menü fiyatlarına bakarak hesabını yapabiliyor. Bu çok güzel bir sistem oldu. Müşterilerden olumlu dönüş alıyoruz. Devletimiz iyiki bu yasayı çıkardı. Biz de çok memnunuz bu durumdan" dedi.

"Bu sistemin daha önce olması gerekiyordu"

Fiyat listesinin giriş kapılarına ve masalara konulmasından çok memnun olduklarını dile getiren müşteri Zeynep Kılınç, "Bu sistemin daha önce olması gerekiyordu. Çok iyi oldu bu uygulama. Bazı kişilerin maddi durumu iyi olmayabilir. Fiyatı bilmeden yemek yediğinizde ekstra bir hesap çıkıyor. Bu sebeple insanlar zorlanıyor. Ben bu sistemden çok memnunum. Bu uygulama daha önce olsaydı bizim için çok iyi olurdu" dedi.

"Bu sistem sayesinde bütçeme göre yemek söyleyeceğim"

Daha önce fiyat listesinin masalarda olmaması nedeniyle zor durumda kaldığını anlatan Kılınç, "Benim başıma daha önce bu durumla alakalı bir şey geldi. Bakiyemin yeterli olduğunu düşünüyordum. Restorana girdim, menüde fiyatlar yoktu. Yemeğimi yedikten sonra ödeme yapmak istediğimde fiyat düşündüğümden çok daha yüksek olmuştu. Bu sistem sayesinde bütçeme göre yemek söyleyeceğim" diye konuştu. - GAZİANTEP