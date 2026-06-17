Gaziantep\'ten 29 Firma İSO İlk 500\'de

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında Gaziantep'ten 29 firmanın yer almasının, şehrin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve ekonomik dinamizmini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

İSO İlk 500 listesinde Gaziantep'in 29 firmayla temsil edilmesinin önemli bir başarı olduğunu kaydeden Akıncı, bu sonucun tesadüfi olmadığını belirterek, şehrin uzun yıllara dayanan üretim kültürünün, yatırım iştahının ve ihracat odaklı büyüme anlayışının bir yansıması olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in sanayi, ticaret ve tarımı birbirini besleyen güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Akıncı, "Şehrimiz, sahip olduğu girişimcilik kültürü, üretim kabiliyeti ve dış pazarlara açılma vizyonuyla ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. İSO İlk 500 araştırmasında elde edilen bu başarı da Gaziantep'in üretimden vazgeçmeyen, yatırım yapmaya devam eden ve her şartta katma değer oluşturan yapısının önemli bir göstergesidir" dedi.

Küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere, artan rekabet şartlarına ve ekonomik dalgalanmalara rağmen Gaziantepli firmaların üretim ve ihracat odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akıncı, "Bugün listede yer alan firmalarımız yalnızca kendi başarı hikayelerini yazmıyor; aynı zamanda şehrimizin ekonomik büyümesine, istihdamına ve ülkemizin kalkınmasına da katkı sunuyor. Bu başarı, üreticimizin, sanayicimizin, çalışanlarımızın ve tüm ekonomik paydaşlarımızın ortak emeğinin ürünüdür" diye konuştu.

Akıncı, sürdürülebilir büyümenin yolunun verimlilik, teknoloji, markalaşma ve katma değerli üretimden geçtiğini vurgulayarak, Gaziantep'in sahip olduğu üretim tecrübesi ve girişimcilik birikimiyle önümüzdeki yıllarda da Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

İSO İlk 500 listesinde yer alan tüm firmaları tebrik eden Akıncı, "Şehrimize bu gururu yaşatan sanayicilerimizi, çalışanlarımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Gaziantep üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemiz için değer üretmeye devam edecektir" dedi. - GAZİANTEP