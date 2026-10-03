Gaziantep Ticaret Borsası\'nda meslek komiteleri ve meclis için 1137 üye oy kullanıyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde oy verme işlemleri başladı.

GTB'nin GATEM Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen organ seçimlerinde, borsaya kayıtlı bin 137 üye sandık başına gidiyor. Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar devam edecek. GTB'nin yeni dönem meslek komitesi ve meclis yapısının belirleneceği seçimler, 13 farklı meslek komitesinde gerçekleştiriliyor. Seçimler sonucunda 85 meslek komitesi üyesi ile 36 meclis üyesi belirlenecek.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren üyelerin sandık başına gelmeye başladığı seçimlerde, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı 3 No'lu sandıkta, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise 2 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Akıncı ve Tiryakioğlu, seçimlerin demokratik bir ortamda ve borsa camiasına yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, seçim sonuçlarının GTB üyeleri ve Gaziantep için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Ortak hedefimiz Gaziantep'e hizmet"

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, seçimlerin borsa camiasının birlik ve beraberlik kültürünün en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Seçimlerin demokratik bir olgunluk ve karşılıklı saygı içerisinde gerçekleştirildiğini belirten Tiryakioğlu, "Borsamızda her seçim dönemini yeni hedeflere ve yeni hizmetlere açılan bir kapı olarak görüyoruz. Üyelerimizin iradesiyle görev alacak tüm arkadaşlarımızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gaziantep'in üretimine, ticaretine ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak için özveriyle çalışacağına inanıyorum. Bizleri bir araya getiren en önemli güç, borsamıza ve şehrimize duyduğumuz ortak sorumluluktur. Sonuç ne olursa olsun seçimlerimizin kazananı birlik ve beraberliğimiz, kazananı Gaziantep olacaktır" dedi.

"Üyelerimizden aldığımız güçle hizmete devam edeceğiz"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da seçimlerin üyelerin katılımıyla demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. GTB'nin geçmişten bugüne üyelerinden aldığı güçle önemli projeleri hayata geçirdiğini kaydeden Akıncı, "Bugün üyelerimizin iradesiyle borsamızın yeni dönem hizmet yolculuğunu hep birlikte şekillendiriyoruz. Görevimiz ve sorumluluğumuz ne olursa olsun hepimizin ortak paydası Gaziantep'e hizmet etmek, üyelerimizin beklentilerine cevap vermek ve sektörlerimizin gelişimine katkı sağlamaktır. Yeni dönemde de birlik ve beraberliğimizi koruyarak borsamızın hizmet kalitesini ve şehrimize sunduğu katkıyı daha ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz. Seçim sonuçlarının üyelerimize, borsa camiamıza, Gaziantep'imize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

GTB meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek.