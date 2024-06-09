Gaziantep, Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçı listesinde 59 firma ile yer aldı

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçı listesinde Gaziantep'ten 59 firmanın yer aldığını belirterek, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilk 1000 listesinde yer alan bütün firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

2023 yılının zorluklarına işaret eden Adnan Ünverdi, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketi ve tüm güçlüklere rağmen Gazi şehrimiz, TİM tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması-2023' araştırmasına göre listede yer alan 59 firma ile üretim ve ihracattaki güç ve direncini bir kez daha göstermiştir. Bu büyük afete rağmen geçtiğimiz yıl şehrimizden 10 milyar doların üzerinde ihracat yapılmıştır. Kent olarak ülkemiz kalkınmasının temel taşı olan üretim, ihracat ve buna bağlı olarak istihdamımızla daha güçlü yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dün gerçekleştirilen TİM 31. Olağan Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracatçıların döviz gelirini bozdurma zorunluluğuna ilişkin yaptığı açıklamaya değinen Ünverdi, "Her platformda dile getirdiğimiz bir konu olarak; ihracatçılarımızın döviz bozdurma zorunluluğunun yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildiğini açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki bunun ihracatçılarımıza olumlu etkileri olacaktır. Ancak Merkez Bankası'nın rezervlerinin arttığı, döviz kurunun stabil olduğu bir süreçte, ihracattan edindiği dövizi yine hammadde alımına kullanan ihracatçılarımızı rahatlatmak adına döviz bozdurma uygulamasının tümüyle kaldırılmasını beklediğimizi de belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yürütülen ekonomi politikalarının her kesim zorlukları olsa da olumlu işaretlerinin alınmaya başlamasının umut verici olduğunu kaydeden Ünverdi, bu noktada enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengenin bozulmasının ihracatçının rekabet gücünü zayıflattığını ve ihracat için dövizde rekabetçi kura ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri ve Verimlilik Paketinde, yeşil ve teknolojik üretim vurgusu yapılmasının ardından dün de Bakan Mehmet Şimşek tarafından karbon ayak izinin vergilendirilmesi konusunun gündeme getirilmesinin, yeşil ve dijital dönüşüm konusunun üretim ve ihracatçılar için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altını çizen Ünverdi, "Gaziantep Sanayi Odası olarak 2019 yılında başlattığımız sanayide dönüşüm hamlemiz kapsamında üretimlerimizde ve ihracatımızda teknolojiye dayalı olarak katma değeri ve kilogram birim değerlerimizi artırmak, AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde firmalarımızın sınırda karbon düzenlemesine hazırlamak, e-ticaret konusunda büyüyen bu pazarda daha fazla yer almak, yapay zeka adaptasyonu gibi sürdürülebilir sanayi ve sürdürülebilir ihracat hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. GSO-Mesleki Eğitim Merkezimiz yeşil dönüşüm konusunda uluslararası standartlarda karbon ayak izi ölçümü ve bunun raporlandırılmasını sağlayarak firmalarımızı sınırda karbon düzenlemesine hazırlıyor. Gaziantep Model Fabrika ile bu sürece verimlilik, yalın üretim, dijitalleşme gibi konularda teknolojik destek sağlıyor, yeşil ve dijital dönüşümlerini birlikte gerçekleştiriyoruz. Sayın Bakanımızın da işaretlerini verdiği vergisel düzenlemeler ve 2026 yılında uygulanmaya başlanması öngörülen AB Yeşil Mutabakat kriterleri kapsamında uygulanacak olan sınırda karbon vergisinden etkilenmemek için firmalarımızı yeşil üretim ve yeşil ihracata hazırlamak durumundayız. Sürdürülebilir üretim ve ihracat için yeşil ve dijital dönüşümün bir tercih değil, bir zorunluluk olduğu her geçen gün daha da belirginleşiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP