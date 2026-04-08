Gazipaşa Tarım Fuarı 15. Kez Açıldı
08.04.2026 16:05
Gazipaşa Tarım Fuarı, 15. kez kapılarını açarak yerel tarım üretimini tanıttı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Gazipaşa Tarım Fuarı, bu yıl 15. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ile Gazipaşa Tarım Kültü, Turizm ve Yardım Derneği işbirliğiyle iki yılda bir gerçekleştirilen fuar, belediyenin fuar alanında törenle açıldı.

Kaymakam Hasan Uğuz, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin 17 bin hektar alanda yapılan tarımsal üretimle çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.

İlçede yılda 210 bin ton sebze yetiştirildiğini kaydeden Uğuz, "Ayrıca muz, avokado ve mango gibi tropikal meyveler bakımından da ülkemizin stratejik bir üretim üssüyüz. Devlet olarak üreticilerimize modern tarım altyapısı ve inovasyon noktasında her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise Gazipaşa denince akla üretim, emek ve alın teri geldiğini ifade etti.

İlçe halkının güneş doğmadan serasına giren, gün batana kadar emek veren büyük bir aile olduğunu belirten Yılmaz, "Çekirdeksiz narımızdan Cimbiti Yaylası nohudumuza kadar yerel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Çünkü markalaşmak, Gazipaşa'nın emeğine sahip çıkmaktır." dedi

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuar alanındaki stantlar ziyaret edildi.

Modern tarım aletleri, yeni nesil gübreleme sistemleri ve tropikal meyve üretim tekniklerinin sergilendiği fuar, 11 Nisan'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

