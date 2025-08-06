Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu

Zam dalgası gıda ürünlerinden sonra gazlı içeceklere de sıçradı. Son olarak Pepsi grubuna bir kez daha zam geldi. 2,5 litrelik Pepsi'nin yeni fiyatı 65 TL olarak belirlendi.

1,5 LİTRELİK ŞİŞE 55 TL'YE YÜKSELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı bilgiye göre, zamlı fiyatlar 6 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla geçerli oldu. Yeni fiyat listesine göre 1,5 litrelik Pepsi ise 55 TL'den raflardaki yerini alacak.

1 LİTRELİK KOLA 50 LİRA OLDU

Bugünden itibaren 1 litrelik Pepsi'nin fiyatı da 43 liradan 50 liraya çıkacak. Son dönemde artan maliyetlerin ardından yapılan bu fiyat düzenlemesi, kola tüketicilerini de etkilemiş oldu. Tekel bayileri ve marketlerde uygulanacak yeni tarifeyle birlikte, gazlı içeceklerdeki zamlar dikkat çekmeye başladı.