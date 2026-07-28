Gazprom 2026'nın İlk Yarısında 78,4 Milyar Ruble Kar Elde Etti - Son Dakika
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Gazprom 2026'nın İlk Yarısında 78,4 Milyar Ruble Kar Elde Etti

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Gazprom, 2026'nın ilk yarısında 78,4 milyar ruble net kar açıklayarak güçlü bir toparlanma gösterdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 2026'nın ilk yarısında 78,4 milyar ruble (yaklaşık 998 milyon dolar) net kar elde etti.

Gazprom'un Rusya Muhasebe Standartları (RSBU) çerçevesinde hazırladığı finansal rapora göre şirket, geçen yılın aynı dönemindeki 10,76 milyar ruble zarara karşılık bu yılın ilk yarısında 78,4 milyar ruble net kar açıkladı.

Şirketin geliri, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 artarak 3 trilyon 138 milyar rubleye çıktı.

Bu dönemde Gazprom'un brüt karı yüzde 15 artışla 1 trilyon 82 milyar rubleye yükselirken vergi öncesi karı 75,9 milyar ruble seviyesinde gerçekleşti.

Gazprom'un alacakları, haziran sonu itibarıyla 2025 sonundaki 1 trilyon 145 milyar rubleden 1 trilyon 261 milyar rubleye yükselirken, şirketin borçları aynı dönemde 1 trilyon 172 milyar rubleden 969 milyar rubleye geriledi.

Avrupa pazarındaki payını önemli ölçüde kaybeden Gazprom, dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Gazprom, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazprom 2026'nın İlk Yarısında 78,4 Milyar Ruble Kar Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazprom 2026'nın İlk Yarısında 78,4 Milyar Ruble Kar Elde Etti - Son Dakika
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