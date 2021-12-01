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Gazprom'un doğal gaz ihracatı 11 ayda yüzde 6,6 arttı - Son Dakika

Gazprom'un doğal gaz ihracatı 11 ayda yüzde 6,6 arttı

01.12.2021 14:02
Gazprom'un doğal gaz ihracatı 11 ayda yüzde 6,6 arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracatı yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 171,5 milyar metreküpe yükseldi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracatı yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 171,5 milyar metreküpe yükseldi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Rusya ve Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatında artış yaşandı.

Şirketin doğal gaz üretimi ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,7 artarak 467,6 milyar metreküpe çıktı.

Bu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı ise yüzde 6,6 artışla 171,5 milyar metreküp oldu. Söz konusu dönemde Türkiye'ye ihracat yüzde 83,7, Almanya'ya ihracat yüzde 16,8, Sırbistan'a yüzde 85,8 ve Romanya'ya dış satım yüzde 221,8 arttı.

Açıklamaya göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinde geçen yıla göre 20,8 milyar metreküp, Ukrayna'daki tesislerde ise 10,3 milyar metreküp daha az doğal gaz bulunuyor.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

Doğalgaz, Gazprom, Enerji, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gazprom'un doğal gaz ihracatı 11 ayda yüzde 6,6 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gazprom'un doğal gaz ihracatı 11 ayda yüzde 6,6 arttı - Son Dakika
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