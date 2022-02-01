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Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocakta yüzde 41 azaldı - Son Dakika

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocakta yüzde 41 azaldı

01.02.2022 14:58
Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocakta yüzde 41 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı doğal gaz ihracatının, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,3 azalarak 11,4 milyar metreküpe düştüğünü bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı doğal gaz ihracatının, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,3 azalarak 11,4 milyar metreküpe düştüğünü bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin gaz üretiminin geçen ay 2021'in aynı ayına göre yüzde 1 artışla 47,4 milyar metreküp olduğu kaydedildi.

Bu dönemde, şirketin BDT dışı gaz ihracatının yüzde 41,3 azalarak 11,4 milyar metreküpe düştüğü belirtilen açıklamada, iç pazara tedarikin ise yüzde 3,2 arttığı ifade edildi.

Açıklamada, şirketin Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatının ise artmaya devam ettiğine işaret edildi.

Avrupa'da son dönemde artan doğal gaz fiyatları nedeniyle bazı Avrupalı yetkililer, Rusya'yı doğal gaz arzını azaltmakla suçluyor.

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Doğalgaz, Gazprom, Enerji, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocakta yüzde 41 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocakta yüzde 41 azaldı - Son Dakika
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