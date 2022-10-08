Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak - Son Dakika
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Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak

08.10.2022 12:30
Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak

Geçtiğimiz aylarda zincir marketlerden birinde tekne satılması büyük ses getirirken aynı market zinciri, yeniden tekne satacağını duyurdu. 4 ay önce 21 bin 999 TL'ye tekne satan market, bu defa aynı tekneyi yüzde 27 fiyatıyla satışa sundu.

Zincir marketler satışa sundukları ürünlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda bir market, tekne satışına başlamış ve bu hamlesi ile sosyal medyayı adeta kasıp kavurmuştu.

TEKNEYE YÜZDE 27 ZAM GELDİ

Aynı market zinciri, yayınladığı ürün kataloğunda aynı tekneyi yeniden satışa sunacağını duyurdu. Haziran ayında aynı tekneyi 21 bin 999 TL fiyat etiketi ile satan market zinciri, geçen 4 aylık sürede teknenin fiyatını yüzde 27 artırarak 27 bin 999 TL olarak belirledi. Marketin yayımladığı kataloğa göre satış 13 Ekim'den itibaren başlayacak.

KENDİ SİTESİNDE 26 BİN TL

Öte yandan aynı ürün, bu markanın kendi sitesinde de KDV hariç 26 bin TL gibi bir tutara satılıyor.

Zincir markete yine tekne geldi! 4 ay önceki fiyatı ile şimdiki fiyatı arasında uçurum var
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak - Son Dakika
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