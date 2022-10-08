Zincir marketler satışa sundukları ürünlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda bir market, tekne satışına başlamış ve bu hamlesi ile sosyal medyayı adeta kasıp kavurmuştu.
Aynı market zinciri, yayınladığı ürün kataloğunda aynı tekneyi yeniden satışa sunacağını duyurdu. Haziran ayında aynı tekneyi 21 bin 999 TL fiyat etiketi ile satan market zinciri, geçen 4 aylık sürede teknenin fiyatını yüzde 27 artırarak 27 bin 999 TL olarak belirledi. Marketin yayımladığı kataloğa göre satış 13 Ekim'den itibaren başlayacak.
Öte yandan aynı ürün, bu markanın kendi sitesinde de KDV hariç 26 bin TL gibi bir tutara satılıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak - Son Dakika