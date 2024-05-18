Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz Kendin Yap Atölyesi, Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz Kendin Yap Atölyesi, Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz Kendin Yap Atölyesi, Kütahya Tasarım Teknokent\'i ziyaret etti

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü liderliğindeki Gediz Kendin Yap Atölyesi öğrencileri ve öğretmenleri, Kütahya Tasarım Teknokent'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, öğrenciler ve öğretmenler, farklı şirketleri ziyaret ederek uzman kişilerden bilgi aldı. Kütahya Tasarım Teknokent yetkilileri, ziyaret için teşekkür ederek başarılar diledi.

18.05.2024 16:56
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Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve Şube Müdürü Yaşar Kandemir'in katılımıyla Gediz Kendin Yap Atölyesi öğrencileri ve atölye öğretmenleri, Kütahya Tasarım Teknokent'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret çerçevesinde, Tasarım Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Cevizsoft Teknoloji A.Ş., TeknoCeram İleri Teknoloji ve Karakterizasyon Ürünleri Ar-Ge Üretim Danışmanlık Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, SRG Teknoloji A.Ş. ve Teknokent Kuluçka Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenler uzman kişilerden değerli bilgiler edinme fırsatına sahip oldu.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Durmuş Özdemir, ziyaretlerinden dolayı Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz Kendin Yap Atölyesi'ne teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz Kendin Yap Atölyesi, Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika

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