GEKA, Bodrum\'da iş dünyasına yatırım ve dönüşüm desteklerini anlattı

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, BESİAD tarafından düzenlenen programda yatırım teşvikleri, yerel kalkınma hamlesi ile yeşil ve dijital dönüşüm destekleri hakkında iş dünyasına bilgi verdi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok ile birlikte Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından düzenlenen "İş Bulma Kurumu ve GEKA Buluşması" programına katıldı.

Bodrum'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Güney Ege Bölgesi'nin sahip olduğu potansiyelin harekete geçirilmesi ve bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gülyağı, konuşmasında yatırım teşvikleri, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile yeşil ve dijital dönüşüm danışmanlık destekleri başta olmak üzere GEKA'nın iş dünyasına yönelik faaliyetlerini anlattı.

Bodrum iş dünyasının gelişimine ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak bir buluşma gerçekleştirildiğini belirten Gülyağı, "Ajansımız Güney Ege'de bölgesel kalkınmayı artırmak, illerimizin potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarına devam ediyor. Yatırım teşvikleri ve Ajans destekleriyle Bodrum ve Muğla'da yerel potansiyeli güçlendiriyoruz ve bu konuda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni yatırım fırsatları sunarak Bodrum'un yerel kalkınmasına güç katmayı amaçlıyoruz" dedi.

Programın düzenlenmesine katkı sağlayan BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Bilgin'e teşekkür eden Gülyağı, iş dünyasıyla gerçekleştirilen bu tür buluşmaların bilgi paylaşımı ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.