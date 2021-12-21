Gelecek Varlık, 649,3 milyon lira tahsili gecikmiş alacak devraldı

Garanti Bankası tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş bireysel alacak satışında Gelecek Varlık, toplam 649,3 milyon lira anaparaya sahip 2 ihaleyi kazandı.

Gelecek Varlık'tan yapılan açıklamaya göre, Gelecek Varlık'ın son bir ayda portföyüne kattığı anapara tutarı, söz konusu alımla birlikte 1 milyar TL'ye yaklaştı. Şirketin, kuruluşundan bu yana devraldığı tahsili gecikmiş alacak tutarı ise 18,7 milyar TL'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ekim ayı verilerine göre, bankacılık sistemindeki kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 3,5 seviyesinde seyrettiğini, bu verilerin, mevcut kredilerin tahsilatında önceki dönemlere göre olumsuz bir durum yaşanmadığını gösterdiğini belirtti.

Toplam krediler içinde bir grup alacağın geri dönüşünde sorunlar bulunmasının bankacılık sektörü için işin bir parçası olduğunu aktaran Ünlüdoğan, "Bu portföylere yatırım yapabilen ve sorunların çözülmesinde ödeme kolaylıkları sunabilen uzman şirketlerin varlığı, süreci hem banka hem de borçlular için kolaylaştırıyor. 2021 yılı genelindeki tahsilat artışımız da doğru çözümler sunmaya devam ettiğimizi ve sağladığımız kolaylıklara müşterilerimizden de olumlu dönüşler alabildiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ünlüdoğan, mart ayında açıklanan Ekonomi Reform Paketi kapsamında varlık yönetim şirketlerine yönelik planlanan yasal düzenlemelerin sektöre etkisini ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek sektöre uygulanmakta olan bazı vergi istisnalarının süresiz hale gelmesi gerekse varlık yönetim şirketlerinin fon kurabilmelerinin ve yeni portföy gruplarına yatırım yapabilmelerinin önünün açılması gibi farklı aksiyonlar, pakette öngörülen takvimle uyumlu şekilde tamamlandı. Bu değişimle birlikte hem sağladığımız çözümlerin çeşitliliği arttı hem de bu çözümler farklı kredi gruplarına da uygulanabilir hale geldi. Gelecek Varlık olarak, sektörde 15 yılı aşan tecrübemizle bugüne kadar 500 binden fazla gerçek ve tüzel kişiyi finansal özgürlüğüne kavuşturduk. Devraldığımız yeni portföyleri uzman ekiplerimizle değerlendiriyoruz. Yeni müşterilerimiz için de hızla özel çözümler geliştirerek daha fazla kişiyi finansal özgürlüğüne kavuşturacağız."