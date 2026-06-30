Gelin-Görümce Arıcılıkta Büyümeyi Hedefliyor

görümce devlet desteğiyle işlerini büyütmeyi hedefliyor.

Tatvan ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Bedriye Bulut, 7 yıl önce eşinin geçirdiği trafik kazasının ardından aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla arıcılığa yöneldi. İlk olarak 5 kovanla üretime başlayan Bulut, zamanla kovan sayısını artırdı. Yaklaşık 4 yıl önce görümcesi Bedriye Bulut'un teşvikiyle arıcılığa başlayan 33 yaşındaki bir çocuk annesi Gülay Olçaş da kısa sürede üretimini büyüttü. Birlikte çalışan gelin-görümce, bugün toplam 100 kovanla bal üretimi gerçekleştiriyor.

Sadece bal üretimiyle yetinmek istemediklerini belirten kadın girişimciler; arı sütü, polen ve propolis üretimine de ağırlık vermeyi planlıyor. Devlet desteklerinden yararlanarak üretim kapasitelerini 500 ila 1000 kovana çıkarmayı hedefleyen ikili, kırsal ekonomiye daha fazla katkı sunmayı amaçlıyor.

Arıcılığa eşinin desteğiyle başladığını belirten Bedriye Bulut, eşinin trafik kazası sonrası çalışamaz hale gelmesi üzerine bu işe yöneldiğini söyledi. İlk yıllarda ürettikleri balı satmadıklarını ifade eden Bulut, "Önce kendi soframıza doğal bal getirdik, ardından akrabalarımıza ikram ettik. Daha sonra müşterilerimiz balımızı çok beğenince üretimi büyütmeye karar verdik. Şu anda 100 kovanımız var. Devlet desteği alarak bunu 500 hatta 1000 kovana çıkarmak istiyoruz. Balın yanında arı sütü, polen ve propolis de üretmek istiyoruz. Bu işi severek yapıyorum. Arıcılık sevmeden yapılacak bir iş değil" dedi. - BİTLİS