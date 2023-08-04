Gelir Vergisi ve MTV Taksitleri İçin Son Gün Bugün - Son Dakika
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Gelir Vergisi ve MTV Taksitleri İçin Son Gün Bugün

04.08.2023 15:43

Bu yıla ait gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksitleri ile borç yapılandırmasına ilişkin ödemelerin son günü bugün. Ödemelerin son saatlere bırakılmadan yapılması önem arz ediyor. Mükellefler ödemeleri internet üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla veya banka hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya diğer alternatif ödeme kanallarından gerçekleştirebilirler. Vergi dairesi vezneleri saat 21.00'e kadar açık olacak ve yoğunluk durumunda işlemler 23.59'a kadar devam edecek.

Bu yıla ait gelir vergisinin ve motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksitleri ile borç yapılandırmasına ilişkin 7440 sayılı Kanunun peşin, 1. ve 2. taksitlerinin ödeme süresi bugün doluyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken bu yıla ait gelir vergisinin ve MTV'nin 2. taksiti, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların peşin, 1. ve 2. taksitlerinin ödemeleri ve Ba-Bs formlarının verilme süresi 4 Ağustos'a uzatılmıştı.

Bu kapsamda ödeme kanallarında oluşabilecek son gün yoğunluğundan etkilenmemek için ödemelerin son saatlere bırakılmadan yapılması önem arz ediyor.

Mükellefler söz konusu taksit ödemelerini, Başkanlığa ait internet adresi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapabiliyor.

Öte yandan vergi dairesi veznelerinden, PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Vergi daireleri ödemeler kapsamında saat 21.00'e kadar açık olacak. Yoğunluk olması durumunda son mükellefin işi bitene kadar 23.59'a kadar işlemlere devam edilecek. Bankalara yapılacak elektronik ödemeler de gün sonuna kadar sürecek.

Kaynak: AA
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