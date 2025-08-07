Gemlik\'te Yeni Halk Büfe Hizmete Açıldı

Gemlik Belediyesi, vatandaşların temel gıda ürünlerine kolay, sağlıklı ve ekonomik şekilde ulaşabilmesi amacıyla Halk Büfe ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kumla Yunuslar yanında yeni bir Halk Büfe daha hizmete açıldı.

Yeni büfede; ekmek, taze yumurta, süt ürünleri, Gemlik Zeytini ve zeytinyağı uygun fiyatlarla Gemliklilerle buluşuyor. Büfe, hafta içi 08.00 - 17.00, cumartesi günleri ise 08.00 - 13.00 saatleri arasında hizmet verecek. Açılışla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Gemlik'te her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu anlayışımızın bir parçası olarak, Kumla'da vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kolayca ve uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için yeni bir Halk Büfe'yi hizmete açtık. Halkımızın yaşamını kolaylaştırmak ve bütçesine katkı sunmak adına bu hizmetleri artırarak sürdüreceğiz. Gemlik için hep birlikte, durmadan çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. - BURSA