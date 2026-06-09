Genç Çiftçilerin Eğitimi Amasya'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Genç Çiftçilerin Eğitimi Amasya'da Devam Ediyor

Genç Çiftçilerin Eğitimi Amasya\'da Devam Ediyor
09.06.2026 22:25
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Amasya'da genç çiftçilere yönelik akademi eğitimleriyle tarımsal üretim destekleniyor.

Amasya'da tarımsal üretimin geleceğine katkı sunup genç çiftçilerin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen genç çiftçi akademisi eğitimlerine Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik destek sağladı. Uzman teknik personeller süreçlerin içinde yer alarak gençlerin bitkisel ve hayvansal üretim teknolojilerine hakim, bilinçli üreticiler olarak yetişmelerine rehberlik ediyor.

Eğitim boyunca ele alınan konularda doğru hasat ve silaj teknikleri, analize dayalı üretim, verimlilik, işletme yönetimi ile girişimcilik gibi başlıklar yer alıyor.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizin tarımı profesyonel bir meslek olarak görmelerini sağlamak ve sürdürülebilir bir üretim ekosistemi oluşturmak adına sektör paydaşlarımızla el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Üreten, gelişen ve kazanan bir Amasya için gençlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Amasya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Çiftçilerin Eğitimi Amasya'da Devam Ediyor - Son Dakika

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