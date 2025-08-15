Genç Veterinerden Yapay Zeka ile Hayvancılığa Yenilik

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2023'te mezun olan Aybike Öz, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde kurduğu küçükbaş hayvancılık işletmesiyle girişimcilikte gençlere örnek oldu.

Mezun olduktan sonra bir süre hayvancılık işletmesinde çalışan Öz, özel sektörde yaptığı işin maddi olarak karşılığını alamadığına inanarak kendi işini yapmaya karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma desteklerini araştıran Öz, kendisine uygun desteklerden faydalanmak üzere proje hazırladı ve örnek bir girişimcilik örneği ortaya koyarak kendi küçükbaş hayvancılık işletmesini kurdu.

Hem koyun sütü hem de kırmızı et üretmeyi hedefleyen Öz, özellikle koyun sütü tüketimini artırmayı istiyor.

Aybike Öz, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2023'te mezun olduğunu belirterek, hedeflerinin özel sektörle uyuşmadığını ve bu yüzden kendi işini yapmak istediğini söyledi.

Kırsal kalkınma destekleriyle Yeşilçiftlik'te ailesinden kalma bir arsaya çadır kurduğunu ve içine alet, ekipman aldığını anlatan Öz, Ziraat Bankasından kullandığı hayvancılık kredisiyle de 40 gebe koyun edindiğini kaydetti.

Koyunlarının doğum yaptığını dile getiren Öz, şöyle konuştu:

"22 erkek ve 23 dişi kuzum oldu. Biraz büyüdükten sonra 22 erkeği satıp dişileri kendi sürümü büyütmek adına damızlık olarak kullanacağım. Bu koyunlarla ilgilenirken Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin destek programına başvurarak etçil merinos koyunu da aldım. Aslında hedefim koyun sütü ve ürünlerini üretmek. Bölgede koyun sütü çok tüketilmiyor çünkü genel bir kötü koku kanısı hakim. Bilinenin aksine hijyenik ve temiz şartlarda sağıldığında kokusuz ve çok keyifle tüketilebilir olduğunu savunuyorum. Makineyle sağdığımızda birçok kişi kokusu olmadığını ve beğenerek tükettiklerini söyledi."

Koyunların doğumlarını kendi yaptırıyor

Şu an için çiğ sütü 60 liradan, kendi yaptığı koyun sütü yoğurdunu 100 ve peynirini 400 liradan sattığına dikkati çeken Öz, "Veteriner hekim olduğum için daha titiz davranıyorum. İnsana geçecek hastalık yapıcı etkenlerden uzak, insan sağlığını tehdit etmeden mesleğimin tüm bilgilerini kullanarak üretim yapıyorum. Ben bir başlangıç yaptım ve bölgede koyun sütünün daha fazla tüketilmesini istiyorum." dedi.

Hem koyun sütü hem de kırmızı et üreterek ekonomiye de katkı sağlamayı hedeflediğini dile getiren Öz, "Tüm doğumları gebelik takiplerini kendim yapıyorum. Bu işi yapmak isteyenlere şunu söylemek isterim; sağlık giderleri toplam giderlerin sadece yüzde 2'sini oluşturuyor. Dışardan da veteriner hekim çağırsalar işlerini rahatlıkla yürütebilirler" ifadesini kullandı.

1 milyon 400 bin liraya mal oldu

Mesleki avantajını kullandığını anlatan Öz, şöyle konuştu

"Şu anda yeni bir işletmeyiz ve herşeyi kendim yapıyorum. İçinde büyüdüm diyemem ailem birkaç inekle hayvancılık yaptı. Bana herkes 'yapamazsın, bu işin içinde doğmak gerekiyor, hayvan bakınca hastalığını anlaman lazım, çok zor' dediler ama korkmadım ve adım attım. Şu anda kendi işim var ve mutluyum. İdealist yaklaşıyor diyebilirler evet öyle yapıyorum. Yaşayarak ve tecrübe ederek de öğreniyorum birçok şeyi. Özellikle yem stoğu konusunda işletmenin nasıl döndürüleceğini tecrübe ederek öğreniyorum."

Öz, işletmesinin 1 milyon 400 bin liraya mal olduğunu belirterek, "Çadır ve beton zemin tercih ettim. Sağım sistemim, kırkım makinelerim ve diğer ekipmanlarımla 1 milyon 400 bin lira harcadık ama bunun yarısını hibe olarak geri aldım. Sürümü daha da büyütmek istiyorum. Koyun sütüne ve ürünlerine ilgi biraz daha iyi olursa işlerimi çok daha rahat yürütebileceğim" dedi. - BURSA