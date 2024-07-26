Gençlerin fikirleri bu merkezde hayat buluyor: Hem araştırıyor hem de üretiyorlar - Son Dakika
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Ekonomi

Gençlerin fikirleri bu merkezde hayat buluyor: Hem araştırıyor hem de üretiyorlar

Çorum'da Hitit Üniversitesi tarafından kurulan Fikir Atölyesi, öğrencilere yenilikçi iş fikirleri ve projelerini hayata geçirme imkanı sunuyor. Atölyede akademisyenler tarafından bilimsel destek verilerek projelerin alt yapı hazırlıklarından tasarımına kadar her aşamada yardımcı olunuyor. Ayrıca atölye, akademisyenler arasında fikir alışverişi yapma imkanı da sunuyor. Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulan Prototipleme Atölyesi ise projelerin somut çıktılarını alacak bir merkez olarak hizmet verecek. Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, fikir atölyesinin gençlerin proje kültürünün gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

26.07.2024 19:44
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Gençlerin fikirleri bu merkezde hayat buluyor: Hem araştırıyor hem de üretiyorlar

Akademisyenler bilimsel destek veriyor: Projeleri hayalde kalmıyor

ÇORUM - Çorum'da Hitit Üniversitesi tarafından son teknoloji ile kurulan atölyede öğrenciler yenilikçi iş fikirleri ve projelerini hayata geçirebiliyor.

Çorum Hitit Üniversitesi tarafından öğrencilerin fikirleri ve projelerini hayata geçirebilmelerine imkan sağlaması amacı ile kurulan "Fikir Atölyesi", Ar-Ge üssü haline geldi. Atölyede yenilikçi fikirleri bulunan öğrencilere, projelerin alt yapı hazırlıklarından tasarımına kadar akademisyenler danışmanlığında her türlü bilimsel destek veriliyor. Fikri olan bütün öğrencilere kapılarını açan merkez, aynı zamanda akademisyenlere kendi aralarında fikir alışverişi yaparak çalışma imkanı sunuyor. Fikir atölyesi öğrencilerin iş dünyası eko sitemine dahil olmasında ve proje kültürünün gelişmesinde önemli rol oynayacak.

Prototip üretim merkezi olacak

Üniversite bünyesinde kurulan Prototipleme Atölyesi fikir atölyelerinde projeye dönüşen yenilikçi fikirlerin somut çıktıları alınacak. Prototipleme atölyesi Hitit Üniversitesi'nin ihtisaslaştığı makine ve imalat teknolojileri alanında hazırlanan projelerde de kullanılacak. Laboratuvar bu noktada iş dünyası ile yapılan projelerde prototip üretim merkezi olacak.

"Fikir atölyesi yenilikçi fikirlerin ön kuluçka merkezi oldu"

Fikir Atölyesini 'ön kuluçka merkezi' olarak da adlandıran Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Burası üniversite öğrencilerimizin, uzmanlarımızın, akademisyenlerimizin düşüncelerini, fikirlerini hayata geçirmek üzere 7 gün 24 saat açık olan ve hiçbir kısıtlama olmadan destek verebileceğimiz fikir ve düşüncelerini hayata geçirmelerini istediğimiz bir alan olarak hizmete açıldı" dedi.

Merkezin yeni kurulmasına rağmen meyvelerini almaya başladıklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Atölyemizin en önemli meyvelerinden bir tanesi TEKNOFEST yarışmalarında daha önce alt yapı eksikliğinden dolayı belli bir aşamaya getirdiğimiz çalışmalarımızı, projelerimizi nihayetine erdiremiyorduk. Final kısımlarında maalesef yeterince yer alamıyorduk. Şu anda atölyemizde akademisyenlerimizin de desteğiyle burada 7 gün 24 saat, yan tarafta bulunan prototipleme atölyesinde ise TEKNOFEST ve benzeri yarışmalarda her türlü başarıya ulaşacak şekilde öğrencilerimizi birinci sınıftan son sınıfa kadar proje kültürüyle, Türkiye'nin artık üreten Türkiye, ithal etmeyi bırakan kendi ürünleri, imalatlarıyla dünyada yer etmiş bir ülke hedefine katkı verecek şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Proje kültürünün gelişmesinde atölyemiz önemli rol oynayacak"

Yüksek Öğretim Kurumu'nun 2016 yılında başlatmış olduğu ihtisas üniversiteleri kapsamında makine ve imalat teknolojilerinde ihtisaslaşan üniversitenin Çorum'un imalat kapasitesini dikkate alarak ciddi bir mesafe almaya başladığını vurgulayan Rektör Öztürk, "Ürünlerimiz, üretilen çalışmaların sonuçları yeni yeni meyve vermeye başladı. Bizim için önemli olan öğrencilerimizin eko sisteme dahil olacağı proje kültürünün yerleştirilmesi. Proje kültürünün yerleşmesi adına fikir atölyesinin önemli bir rolü olacak. Bölgede ve bizim gibi üniversitelerde Anadolu'nun gücünü, birikimini, irfanını ortaya koyabilecek bir kapasite ve model olması ümidiyle fikir atölyesine proje fikri olan herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yakında meyvelerini alacağız"

Makine imalat teknolojisi alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi'nde en önemli alanlardan birisinin de Prototipleme Atölyesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, "Fikir atölyesinden fikri olan projeleri buraya alıyoruz. Laboratuarda frezesinden tornasına kadar, yazıcılarından tasarım ve robotik kodlamasına kadar çalışılabilecek bir alan oluşturduk. Burası fikrin faz geçiş aşamasında makine ve imalat alanında etkin olarak kullanabileceğimiz alanlardan bir tanesi. Öğrencilerimizi de buraya alarak hocalarımızın eşliğinde etkin, sağlıklı bir şekilde kullanarak projelerini kullanmalarını bekliyoruz, istiyoruz. Projeler başladı. Yakında meyvelerini alacağız" ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ-MK-

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Rektör, Çorum, Eğitim, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençlerin fikirleri bu merkezde hayat buluyor: Hem araştırıyor hem de üretiyorlar - Son Dakika

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