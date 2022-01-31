Üye Girişi
Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 52,2 büyüdü - Son Dakika

Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 52,2 büyüdü

31.01.2022 15:12
Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 52,2 büyüdü

Geniş para arzı M3, 2021 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 52,2 büyüdü.

Geniş para arzı M3, 2021 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 52,2 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 Aralık ayı Parasal Gelişmeler Raporu'nu paylaştı. Buna göre, geniş para arzı M3, Kasım 2021 döneminde yıllık yüzde 51 büyümenin ardından Aralık 2021 döneminde yıllık yüzde 52,2 arttı. En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 59,5 olarak gerçekleşirken Aralık ayında yüzde 73,2'e yükseldi.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım 2021'de yüzde 16,9 iken Aralık 2021'de yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Kasım 2021'de yüzde 34,6 iken, Aralık 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 39,7 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Aralık 2021'de geniş para arzı M3'te gözlenen yıllık yüzde 52,2 oranındaki büyümede yüzde 30 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 19 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3'teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 47,4'ü özel sektörden, yüzde 10,7'si genel yönetimden. Yüzde 1,7'si banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 5,9'u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 13,5 oranında azalış olarak katkı yaptı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Kasım, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 52,2 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:07 "Atadedeler" ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi! Kendini istihbaratçı olarak tanıtmış
15:06 Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?
15:02 CHP'li Özgür Özel, Trabzon'daki çocuğun görüntülerini izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisini açıkladı: Kanım dondu
14:54 Ekmek 4-5 lira olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
14:51 Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 52,2 büyüdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement