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Getir, ABD merkezli FreshDirect'i satın aldı - Son Dakika
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Getir, ABD merkezli FreshDirect'i satın aldı

Getir, ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'i, Ahold Delhaize'den satın aldı. FreshDirect'in teknolojik altyapısı Getir'in gücüyle iyileştirilecek ve müşterilere daha hızlı teslimat sağlanacak. Bu satın alma, Getir'in ABD'deki hızlı teslimat işinin büyümesini hızlandıracak.

Getir, ABD merkezli FreshDirect\'i satın aldı
15.12.2023 - 15:25,
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Getir, ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'i, Ahold Delhaize'den satın aldı.

Market ürünlerini dakikalar içinde kullanıcılarla buluşturan Getir, yıllık cirosu 650 milyon dolar ve 3 binden fazla çalışanı olan ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'i, ABD'nin en büyük gıda perakende gruplarından biri olan Ahold Delhaize'den satın aldı.

Getir'in teknolojik gücü ile FreshDirect'in teknolojik altyapısı iyileştirilirken, FreshDirect müşterileri siparişlerine dakikalar içinde ulaşacak. FreshDirect'in iş yapış şekli Getir'in esnek ve hızlı yönetim yaklaşımı ile yenilenecek. FreshDirect'in zengin ürün portföyü ve geniş müşteri tabanı ile de Getir ABD'deki hızlı teslimat işinin büyümesini hızlandıracak.

FreshDirect, 20 yılı aşkın süredir online market alışverişinin öncüleri arasında yer alıyor. Şirket, en iyi tarım ve gıda ürünleri üreticileri ile çalışarak, ismi ile de uyumlu olacak şekilde taze gıda ürünlerini doğrudan müşterileri ile buluşturuyor. FreshDirect'in iş modeli, Getir'inkinden farklı olarak, siparişlerin günün belli saatlerinde ev veya ofislere randevu usulü teslimatı üzerine kurulu. FreshDirect 400 kamyondan oluşan filosu ve 60 bin metrekare büyüklüğündeki New York'taki üretim ve dağıtım merkezi ile, ABD'nin en kalabalık eyaleti New York'un yanı sıra New Jersey ve Connecticut'da hizmet veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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