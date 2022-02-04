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GGC: "İşten çıkartılan gazetecilerin hakları ödenmiyor" - Son Dakika

GGC: "İşten çıkartılan gazetecilerin hakları ödenmiyor"

04.02.2022 19:59
GGC: "İşten çıkartılan gazetecilerin hakları ödenmiyor"

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır'da, baskılı yayın hayatına son veren Yeniden Günaydın Gazetesi'nde işten çıkartılan gazetecilerin haklarının ödenmediğini açıklayarak, işlerine son verilen basın emekçilerinin, yasal alacaklarının ödenmesi çağrısında bulundu.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır'da, baskılı yayın hayatına son veren Yeniden Günaydın Gazetesi'nde işten çıkartılan gazetecilerin haklarının ödenmediğini açıklayarak, işlerine son verilen basın emekçilerinin, yasal alacaklarının ödenmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da, baskılı yayın hayatına son veren Yeniden Günaydın Gazetesi'nde işten çıkartılan gazetecilerin haklarının ödenmediği ileri sürüldü. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyet'inden (GGC) yapılan yazılı açıklamada, "Gazetenin kapanmasıyla, üyelerimizin de kadrosunda yer aldığı çalışanlar işsiz kaldı. İşten çıkartılan basın emekçilerine, Basın İş Kanununa göre ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi gerekiyor. İşlerine son verilen gazeteciler, İhbar ve kıdem tazminatlarının ödenmediği gibi, son çalıştıkları aya ait maaş ödemelerinin de yapılmadığını beyan etmiştir. Tanınmış bir iş insanının uzun soluklu iş vaadine güvenerek gazetenin kadrosuna dahil olan, ancak yayın hayatının 7'nci ayında 'kapatacağız' gerekçesiyle umutları yok edilerek işlerine son verilen basın emekçilerinin, yasal alacaklarının ödenmesi çağrısında bulunuyoruz. Söz konusu hakların ödenmemesi durumunda, basın emekçilerimize, hukuki yollarla alacaklarını talep etmeleriyle ilgili destek verecek ve sürecin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

"İşsiz gazeteci ordusuna her geçen gün yenileri ekleniyor"

GGC açıklamasının devamında, "İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşulların ağır yükü altında ezilen basın emekçilerinin maalesef çok büyük bir kısmı, düşük ücretle çalıştırılıyor. Kapanan ya da küçülmeye giden basın kuruluşları nedeniyle ülkemizde 12 bini aşkın işsiz gazeteci ordusuna her geçen gün yenileri ekleniyor. Düşük ücret ve işsizlik, en büyük sorun olarak önümüzde dururken, işten çıkartılan gazetecilerin haklarının ödenmemesi de, gazetecilik mesleğine ve gazetecilere vurulan ağır bir darbedir. Basın İş Kanunu olmasına rağmen Türkiye'deki gazeteciler, maalesef patronların insafına terkedilmiş durumda. Tüm bu nedenlerle Hükümete çağrımızı yeniliyoruz; gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarının güvence altına alındığı Basın İş Kanunu, gazetecilerin lehine yeniden düzenlenmelidir. Gazetecilerin en büyük istihdam alanı olan yerel basın, her geçen gün yaşanan kapanmalarla yok olmaktadır. Demokrasinin kılcal damarları olan yerel basının kurtarılması ve istihdamın korunması için acil bir ekonomik destek paketi açıklanmalıdır. Görülmelidir ki, 70'i aşkın iletişim fakültesinin olduğu ülkemizde gazetecilik, artık tercih edilen bir meslek olmaktan çıkmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, İş Kanunu, Güneydoğu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GGC: 'İşten çıkartılan gazetecilerin hakları ödenmiyor' - Son Dakika Ekonomi


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