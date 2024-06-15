Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

150 TL olan yurt dışı çıkış harcı ücretinin 10 katına çıkarak 1500 TL olacağı söylentileri sonrası vatandaşlar harç pulu stoklamaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada zam iddiası yalanlanmadı; ancak "Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir" denilerek stokçular uyarıldı.

15.06.2024 13:55
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.

Şu an 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına bayram sonrasında 10 kata kadar büyük zam yapılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Zam hakkında yetkililerden bir açıklama gelmezken konu sosyal medyada da tartışıldı. Yurt dışı çıkış harcına zam yapılmadan önce toplu alım yapılması durumunda gelecek zammın pul ücretine eklenip eklenmeyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar yurt dışı çıkış harcı konusunda bir açıklama beklerken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mağduriyet yaşanmaması adına uyarıda bulundu.

"ÇIKIŞ TARİHİNDE GEÇERLİ TUTARIN ÖDENMEYECEĞİ ANLAMINA GELMEZ"

GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda, "Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kemsl: zam gelmesin mi! yurtdisina gidiyorsan harcını ode işte gevşekler 9 50 Yanıtla
    Hüseyin Ali Köken: Gevşek ? 1 5 goktug cetiner: yurtdisina gezmeye gidenden neden vergi alirsin ki 3 3 serkan keskin: kafalar piril piril 3 0 Ümit Şimşek: ya odesinde bu bilgiyi insanlar nasıl ulasiyo maliyebakanina sormak.lazim çalışma grubuna bı baksın. konusdunuz şey medyada bırakın milletin azında dokasiyi bunlar Erden bılıyoo bunu araştırsın maliye ekibindeki çatlağı temizlesinn bence 0 0
  • Yalnız Kurt: Hiç bir ülkede böyle bir uygulama yok. Her türlü geçirmeye alıştılar 8 3 Yanıtla
  • Kym Motors Vag null: Haa yani zam gelecek boşuna oynatmayın sağınızı solunuzu,her türlü acıyacak demiş GİB kibarca. 4 1 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: 10 kat nedir ya ayıptır günahtır..2x 3x anlarım da 0 0 Yanıtla

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