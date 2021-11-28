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Gıda etiketleri değişikliği tasarısına esnaftan destek geldi - Son Dakika

Gıda etiketleri değişikliği tasarısına esnaftan destek geldi

28.11.2021 11:26
Gıda etiketleri değişikliği tasarısına esnaftan destek geldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda etiketlerinde değişiklik öngören taslağına Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odasından tam destek geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda etiketlerinde değişiklik öngören taslağına Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odasından tam destek geldi.

Gıdanın adı ve içindekiler bilgisinin (bileşenler listesi) mevcut düzenlemeye göre, ambalajın boyutuna bağlı olarak 2,5 kat daha büyük yazılacağı taslakla ilgili yayınlanan haberlerin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, "Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gıda etiketlerinin temel ürün bilgileri ile birlikte sağlık, güvenlik ve beslenme bilgilerini tüketicilere doğrudan iletmenin en önemli ve en etkin yolu olduğu belirtilmiştir. Bunlar tüketicinin beslenme alışkanlıkları, hassasiyetleri ve tüketim tercihleri açısından temel bilgi kaynağı gıda etiketleridir. Gıda konusunda temel hedefi tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, 3'üncü Tarım Orman Şurası'nda alınan gıda okuryazarlığının arttırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi kararları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda tüketicilerin üst düzeyde korunması ve tüketici hassasiyetleri esas alınarak Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nde doğru bilgilendirmeye yönelik taslak düzenleme hazırlanmıştır. Bana göre bu taslak tüketici kadar esnaf ve sanatkarlar için de olumlu olacaktır" dedi.

Taslağın, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektörden gelen fikir ve önerilerin alınmasının ardından oluşturulan alt komisyonda değerlendirilip, daha sonra Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'nda ele alınacağını hatırlatan Melih Çakırca, "Tüm bunların ardından komisyonda son şekli verilecek olan yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Tasarının yasalaşması halinde Ayvalık'ta da tüketicinin bakkal ve küçük esnaftan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecek. Bunun yanı sıra dünyanın en kaliteli zeytin ağaçlarının bulunduğu yöremizde üretilen Ayvalık'ımızın zeytinyağının taklit ve tağşiş edilmesinin de büyük oranda önüne geçebilecek bu yasanın üreticilerimizi koruyacağı gibi, esnafımıza duyulan güveni de arttıracağına inanıyorum. Bu yüzden de tasarının yasalaşmasından yanayım" diye konuştu. - BALIKESİR

Gıda etiketleri değişikliği tasarısına esnaftan destek geldi
Gıda etiketleri değişikliği tasarısına esnaftan destek geldi

Esnaf ve Sanatkarlar, Balıkesir, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gıda etiketleri değişikliği tasarısına esnaftan destek geldi - Son Dakika Ekonomi


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