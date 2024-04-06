Gıda Etiketlerinde Yeni Düzenleme: Tüketicilerin Korunması İçin Adil Standartlar Getirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Gıda Etiketlerinde Yeni Düzenleme: Tüketicilerin Korunması İçin Adil Standartlar Getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılması ve tüketicileri aldatıcı ifadelerin yer alması yasaklandı. Ayrıca, gıda bileşeni yerine aroma verici kullanılan ürünlerde gerçek gıda görseli kullanılamayacak. Bu düzenlemeye uyum sağlamayan gıdalar, 31 Aralık 2026 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.

06.04.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

??????? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.

Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda Etiketlerinde Yeni Düzenleme: Tüketicilerin Korunması İçin Adil Standartlar Getirildi - Son Dakika

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