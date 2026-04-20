Gıda Güvenliği Denetimleri Artıyor

20.04.2026 11:12
Tarım Bakanlığı, 2,345 sahte gıda ürününü duyurdu; gıda denetimleri 300,000'e ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin 2025 sonu itibarıyla 2 bin 345 parti ürünü "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden kamuoyuna duyurdu.

AA muhabirinin, Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik birincil üretimden tüketiciye kadar tüm aşamalarda resmi kontroller yapılıyor.

Buna göre, 39 gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünde 2025'te 256 bin 339 numune analiz edildi.

İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün yeni hizmet binasında bu yıl numune kabulüne başlanılması hedefleniyor. Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün yeni hizmet binası inşaatına başlanırken, deprem bölgesindeki gıda güvenliği ve kontrol sisteminin güçlendirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Sektörel gıda denetimi yapıldı

Bakanlıkça rutin yanında risk esaslı, şikayet üzerine ve izlenebilirlik esaslı denetimler yapılıyor. İlave olarak, gıda işletmelerinin ilgili mevzuatça belirlenen teknik ve hijyenik gerekliliklere ve kanun tarafından tanımlanan işletmeci sorumluluklarına uygunluklarının doğrulanması amacıyla 81 ilde ilk defa eş zamanlı olarak 300 bin sektörel gıda denetimi gerçekleştirildi.

Yeni gıda kamuoyu duyurusu sistemiyle, 2 bin 55 taklit veya tağşiş yapılmış, 290 da sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda maddesi olmak üzere 2 bin 345 parti ürün, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu sistemle 2024 sonu itibarıyla, 880 taklit veya tağşiş yapılmış, 180 de sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda maddesi olmak üzere 1060 parti ürün ilan edilmişti.

Ayrıca, Bakanlığın resmi gıda kontrolü sayısı geçen yıl 2024'e göre 35 bin 827 artarak 1 milyon 365 bin 585'e çıktı. Bu denetimlerde 33 bin 680 idari para cezası uygulanırken, 593 dosya savcılığa iletildi.

ALO174 Gıda Hattı'na yapılan başvuru sayısı 150 bine yaklaştı

?Tüketicilerin gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayette bulunabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi amacıyla kurulan ALO174 Gıda Hattı'na da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ALO174 Gıda Hattı'na 2024'te 108 bin 484 başvuru yapılırken, bu sayı 2025'te 149 bin 72'ye yükseldi. Hatta yapılan başvuruların tamamı sonuçlanarak 9 bin 158 başvurunun sonucuna göre cezai işlem uygulandı.

Söz konusu dönemde ALO 174 WhatsApp İhbar Hattı'nda 9 bin 390 başvuru oluşturulurken, bu başvuruların tamamı sonuçlandırıldı ve 958 başvuru için cezai işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

