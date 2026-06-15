Gıdada Sıfır Atık Toplantısı - Son Dakika
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Gıdada Sıfır Atık Toplantısı

15.06.2026 15:41
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İSTİB, 'Gıdada Sıfır Atık' konusunu ele aldı, çevre bilinci ve atık yönetimi vurgulandı.

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) Güvenilir Ürün Platformu işbirliğiyle düzenlediği "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor" toplantısında bu ay "Gıdada Sıfır Atık" konusu ele alındı.???????

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, İSTİB ve Güvenilir Ürün Platformu işbirliğiyle düzenlenen "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor" toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Bu ay "Gıdada Sıfır Atık" konusunun ele alındığı toplantıya, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Halil Fatih Akgül katıldı.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmasına yer verilen İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Sıfır Atık Hareketi'nin çevre bilincinin yaygınlaşmasında ve atık yönetimi kültürünün gelişmesinde güçlü bir rol üstlendiğine dikkati çekti.

Kasap, Türkiye'nin sıfır atık vizyonunun dünya ölçeğine taşındığına işaret ederek, küresel çevre politikalarına yön veren bir örnek haline geldiğini belirtti.

"Ülkemiz, sıfır atık konusunda son yıllarda çok önemli bir farkındalık ortaya koydu." ifadesini kullanan Ahmet Bülent Kasap, şunları aktardı:

"Sıfır Atık Hareketi çevre bilincinin yaygınlaşmasında ve atık yönetimi kültürünün gelişmesinde güçlü bir rol üstlenmiştir. Bu hareketin Birleşmiş Milletler nezdinde karşılık bularak 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi, ülkemizin bu alandaki öncülüğünün uluslararası düzeyde takdir edildiğini göstermektedir. 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası vesilesiyle dünyanın en büyük sıfır atık etkinliğinin İstanbul'da gerçekleştirilmesi ise şehrimizin 'Sıfır Atık Başkenti' olma hedefini güçlendiren önemli bir adım olmuştur."

"Uluslararası paydaşlarla birlikte dünya çapında önemli çalışmalara imza atıyoruz"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Halil Fatih Akgül de sıfır atık çalışmalarının bugün ulusal sınırları aşan güçlü bir harekete dönüştüğünü ifade etti.

Sıfır Atık Projesi'nin adeta kartopundan çığa dönüşmüş durumda olduğuna işaret eden Akgül, "Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası paydaşlarla birlikte dünya çapında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu, hepimiz için gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda israfının en temel nedenlerinden birinin bilinçsiz tüketim alışkanlıkları olduğunu vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"İsraf yalnızca ihtiyaçtan fazla gıda almak ya da tabakta yemek bırakmakla sınırlı değil. En yüksek gıda israfı hanelerde gerçekleşiyor. Gıda israfının önüne geçmenin birinci şartı bilinçli birey ve bilinçli toplum anlayışıdır. Ancak bu prensiple kalıcı sonuç alabiliriz. Akıllı tarım, modern sulama sistemleri, soğuk zincir uygulamaları ve gıda bankacılığı sistemi de israfı azaltmada büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıdada Sıfır Atık Toplantısı - Son Dakika

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