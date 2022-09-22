Gilead Türkiye yönetiminde atama

Gilead Hepatoloji İş Birimi Direktörlüğü görevine Banu Yeşilova atandı.

Gilead açıklamasına göre, yaşamı tehdit eden hastalıklara çözümler sunma amacıyla yenilikçi tedaviler geliştiren şirkette Banu Yeşilova, eylül ayı itibarıyla Hepatoloji İş Birimi Direktörlüğü'ne getirildi.

Sağlık sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Banu Yeşilova, 2016'dan beri Gilead'da infeksiyon ve HIV alanlarında pazarlama pozisyonlarının yanı sıra hepatolojide satış müdürü olarak görev yaptı.

Profesyonel iş hayatına 2002'de Sanovel İlaç'ta satış temsilcisi olarak başlayan, Novartis'te satış ve pazarlama alanlarında 10 yıl boyunca farklı poziyonlarda görev yapan Yeşilova, 2002'de İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu.