Giresun Belediyesi'nin araç filosu güçlendi - Son Dakika
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Giresun Belediyesi'nin araç filosu güçlendi

Giresun Belediyesi\'nin araç filosu güçlendi
01.07.2026 16:30  Güncelleme: 16:46
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Giresun Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yaklaşık 9,5 milyon TL değerinde kombine kanal temizleme aracı hibe aldı. Araç, altyapı hizmetlerinde kullanılacak.

Giresun Belediyesi'ne Türkiye Belediyeler Birliği'nden 9,5 milyon liralık kanal temizleme aracı hibe edildi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Giresun Belediyesi'ne yaklaşık 9,5 milyon TL değerinde kombine kanal temizleme aracı hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen görüşmede yerel yönetimlerin çalışmaları, belediyelerin ihtiyaçları ve Giresun'da yürütülen hizmetler değerlendirildi. Başkan Fuat Köse, Giresun Belediyesi'nin devam eden ve planlanan projeleri hakkında bilgi verirken, belediyeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Köse, temasları kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 121 belediyeye toplam 122 hizmet aracının hibe edildiği araç teslim törenine de katıldı.

Belediyelerin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik destek programı kapsamında Giresun Belediyesi'ne yaklaşık 9,5 milyon TL değerinde kombine kanal temizleme aracı teslim edildi. Özellikle su ve kanalizasyon hizmetlerinde kullanılacak aracın, altyapı çalışmalarına hız kazandırarak hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Programın ardından açıklamada bulunan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyenin araç filosunu güçlendiren desteğin vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Özellikle altyapı hizmetlerinde etkinliğimizi artıracak kombine kanal temizleme aracının belediyemize kazandırılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yerel yönetimlerin güçlenmesine yönelik bu destekleri son derece kıymetli buluyoruz. Çalışma kapasitemizi artıracak bu araçla birlikte hizmet kalitemizi daha da yükseltecek ve hemşehrilerimize daha hızlı, etkin hizmet sunmayı sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Araç teslim törenine Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB encümen üyeleri ile çok sayıda belediye başkanı katıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun Belediyesi'nin araç filosu güçlendi - Son Dakika

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