Giresun'da yetiştirilen Çepni koyunu koruma altına alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da yetiştirilen Çepni koyunu koruma altına alındı

Giresun\'da yetiştirilen Çepni koyunu koruma altına alındı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çepni koyununun ırk özelliklerinin muhafazası amacıyla koruma altına alındığını duyurdu. Proje kapsamında Giresun'un 4 ilçesinde yetiştirilen bin baş anaç Çepni koyunu destekleme ödemesiyle korunacak.

09.02.2024 13:55
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Giresun'da yetiştiriciliği yapılan "Çepni koyunu", ırk özelliklerinin muhafazası amacıyla koruma altına alındı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından uygulamaya konulan 'Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Projesi'nin alt projesi olan 'Çepni Koyununun Yerinde Korunması Projesi' hayata geçirilmiştir. Proje dahilinde Giresun'un Çanakçı, Eynesil, Görele ve Tirebolu ilçelerimizde faaliyet gösteren 8 adet küçükbaş hayvancılık işletmesinde yetiştiriciliği yapılan bin baş anaç Çepni koyunu, proje kapsamında koruma altına alınmıştır. Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Desteği ile sözleşme imzalanan 8 işletmeye 2023 yılı için koyun başına 240 lira olmak üzere, 2024 yılı içerisinde bin baş anaç Çepni koyunu için toplamda 240 bin lira destekleme ödemesi yapılacaktır" denildi.

Çepni koyununun özellikleri

Çepni koyun ırkının özellikleriyle ilgili de bilgi verilen açıklamada, "Çepni koyunu, literatürlerde Karayaka ırkının bir alt varyetesi olarak 'Çakrak' ismiyle anılsa da Karayaka ırkının Çakrak tipinden fenotipik yönden daha farklı olduğu görülmektedir. Karayaka ırkının karagöz tipinden daha iri yapılıdır. Çepni koyununda baş, kulaklar ve bacaklar siyah renklidir. Erkeklerinde kalın spiral boynuzlar bulunur, dişileri boynuzsuzdur. Baş ve bacaklar çıplaktır. Baş orta uzunlukta ve dar, vücut uzun ve dar, bacaklar ise nispeten kısadır. Kuyruk uzun ve incedir. Çepni koyunu ile ilgili son dönemlerde yapılan bilimsel çalışmalarda, Karayaka, Of, Hemşin ve Artlı koyunlarından genetik açıdan farklılıklar gösterdiği ve bu yönüyle ırk olarak nitelendirilebilme potansiyeli taşıdığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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