Giresun'da Fındık Hasadı İçin Başlangıç Tarihleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Giresun'da Fındık Hasadı İçin Başlangıç Tarihleri Belirlendi

Giresun'da fındık hasadına başlama tarihleri belirlendi. 0-250 rakım arası sahil kesimde hasat 4 Ağustos'ta, 250-500 rakım arası orta kesimde 10 Ağustos'ta ve 500-750 rakım yüksek kesimde 17 Ağustos'ta başlayacak. Yeni mahsul fındıkların pazara iniş tarihleri ise hasattan 7 gün sonra olacak.

29.07.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da fındık hasadına 4 Ağustos'ta başlanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, müdürlük koordinesinde hasat ve ürünlerin pazara iniş tarihlerinin belirlenmesi için ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda, Giresun'da 2024 ürünü fındık hasadının 0-250 rakım arası sahil kesimde 4 Ağustos, 250-500 rakım arası orta kesimde 10 Ağustos ve 500-750 rakım yüksek kesimde de 17 Ağustos'ta başlamasına karar verildi.

Yeni mahsul fındıkların pazara iniş tarihlerinin ise belirtilen kesimlerde hasattan 7 gün sonra gerçekleşebileceği kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Giresun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Fındık Hasadı İçin Başlangıç Tarihleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 13:37:05. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Fındık Hasadı İçin Başlangıç Tarihleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement