Giresun'da Fındık Hasadı İçin Başlangıç Tarihleri Belirlendi

Ekonomi

Giresun'da fındık hasadına 4 Ağustos'ta başlanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, müdürlük koordinesinde hasat ve ürünlerin pazara iniş tarihlerinin belirlenmesi için ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda, Giresun'da 2024 ürünü fındık hasadının 0-250 rakım arası sahil kesimde 4 Ağustos, 250-500 rakım arası orta kesimde 10 Ağustos ve 500-750 rakım yüksek kesimde de 17 Ağustos'ta başlamasına karar verildi.

Yeni mahsul fındıkların pazara iniş tarihlerinin ise belirtilen kesimlerde hasattan 7 gün sonra gerçekleşebileceği kararlaştırıldı.