Kadınlar tekstil firmaları için ısırgan otundan iplik üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar tekstil firmaları için ısırgan otundan iplik üretiyor

31.05.2022 11:19

Giresun'un Espiye ilçesinde kadınlar, köylerinde topladıkları ısırgan otundan elde ettikleri iplikleri tekstil firmalarına pazarlamaya başladı.

Giresun'un Espiye ilçesinde kadınlar, köylerinde topladıkları ısırgan otundan elde ettikleri iplikleri tekstil firmalarına pazarlamaya başladı.

Sahile yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 168 nüfuslu Akkaya köyünün muhtarlığı, doğada bol miktarda bulunan ısırgan otunun ekonomiye kazandırılması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında köydeki kadınlar, topladıkları ısırgan otunu kuruttuktan sonra saplarından elde edilen lifleri ipliğe dönüştürüyor.

Köy muhtarı Fahrettin Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısırgan otunun yörede fazla olduğunu ancak değerlendirilemediğini söyledi.

Giresun'da ısırgan otundan iplik üretimine yönelik çeşitli kurumların çalışmaları olduğunu duyduğunu belirten Kılıç, köyünde bu bitkiden iplik üretimi gerçekleştirmeye yönelik 7 yıl önce araştırmalara başladığını anlattı.

Kılıç, köydeki kadınları bir araya getirdiğini ve deneme yanılma yöntemiyle çalışmalara başladıklarını ifade ederek "Uzun ve meşakkatli sürecin ardından hedeflediğimiz iplik üretimini gerçekleştirdik. Ancak araya pandemi girince üretim çalışmaları sekteye uğradı." dedi.

İlk yıllarda üretilen az miktardaki ipliklerden deneme amaçlı çorapların dokunduğunu dile getiren Kılıç, bunların bölge pazarlarında ve yöreye gelen misafirlere yönelik tanıtımlarda kullandıklarını ifade etti.

Salgının etkilerinin geçen yıldan itibaren azalmasıyla üretime ağırlık verdiklerini belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Bölgemizin yanı sıra İstanbul ve Denizli'de bulunan bazı tekstil firmalarıyla temasa geçtik. Buralardan olumlu geri dönüşler aldık. Yine bazı üniversitelerden de araştırmalarda kullanılmak üzere talepler alıyoruz. Küçük miktarlarda da olsa gelen siparişler doğrultusunda üretimimize devam ediyoruz."

Isırgan otundan imal edilen ipliğin, yöre insanı için ciddi gelir kaynağı olacağına inandıklarını dile getiren Kılıç, ipliğin kilogramını kalitesine göre 12 ila 15 bin liraya sattıklarını söyledi.

Kılıç, pazar arayışını sürdürdüklerini de kaydetti.

Bir kilogram ısırgan ipliği 1,5 ila 2 ayda elde ediliyor

Muhtar Kılıç'ın eşi Zihneti Kılıç da köyde 7 kadınla ısırgan otundan iplik üretimine devam ettiklerini belirtti.

Doğadan toplanan bitkinin yapraklarının temizlenmesinin ardından saplarının kurumaya bırakıldığını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Nisan, mayıs ve haziranda ısırgan otlarını topluyoruz. Daha sonra saplarını kurumaya bırakıyoruz. Birkaç gün sonra da kuruyan sapları kırarak lifler elde ediyoruz."

Lifleri ellerinde yoğurma işlemiyle yumuşattıklarını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Yumuşayan lifleri 'tarak' dediğimiz tarama aletinde işleminde tabi tutuyoruz. Taranan lifleri daha sonra 'eğirme' olarak adlandırılan alette örme işlemine tabi tutuluyoruz. Daha sonra bu işlemleri bir kez daha gerçekleştiriyoruz. Ardından ipliklerimiz ortaya çıkıyor."

Kılıç, bir kilogram ısırgan ipliğinin 1,5 ila 2 ayda elde edildiğine dikkati çekerek en zor kısmının ise bitki sapından lif elde etme aşaması olduğunu kaydetti.

Kadınlar tekstil firmaları için ısırgan otundan iplik üretiyor
Kadınlar tekstil firmaları için ısırgan otundan iplik üretiyor
Kadınlar tekstil firmaları için ısırgan otundan iplik üretiyor
Kadınlar tekstil firmaları için ısırgan otundan iplik üretiyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Giresun'da akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı Giresun'da akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlar tekstil firmaları için ısırgan otundan iplik üretiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:51:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlar tekstil firmaları için ısırgan otundan iplik üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement