Giresun'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Mücadele Devam Ediyor

Giresun\'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Mücadele Devam Ediyor

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele ve çiftçi eğitim yayım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. Angın, zararlının tarımsal üretimde kayıplara neden olduğunu belirtti. Giresun'da 27 feromon tuzağı yerleştirildiği ve çiftçilere eğitimler verildiği açıklandı. Ayrıca, Fındık Araştırma Enstitüsü'nde biyolojik mücadele için laboratuvar kurulduğu belirtildi.

05.03.2024 15:39
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Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele ve çiftçi eğitim yayım çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, zararlının tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olduğunu belirtti.

Giresun merkez, Bulancak, Piraziz, Keşap, Dereli, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde arklı lokasyonda 27 feromon tuzağı yerleştirildiğini vurgulayan Angın, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe müdürlüğümüzde görevli teknik personel ile tarım danışmanlarına yönelik hizmet içi eğitimler gerçekleştirildi. Ayrıca Ziraat Odası Başkanlığı ve Valilik toplantı salonunda muhtarlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Çok sayıda afiş ve liflet bastırılarak, köylerde çiftçilerimize yönelik düzenlenen bire bir eğitim çalışmalarında dağıtıldı. Ayrıca, Belediye ve Ziraat Odası iş birliği ile billboardlara kahverengi kokarca hakkında bilgilendirici afişler asıldı."

Angın, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce görevlendirilen Fındık Araştırma Enstitüsü'nde biyolojik mücadelenin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik laboratuvar kurulduğunun da altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Laboratuvarda kahverengi kokarcanın predatörü olan samuray arısı üretilmesi sağlanacaktır. Bakanlığımızca hazırlanan 'Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem' planı ilimiz genelinde kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele ile çiftçi eğitim çalışmalarına aralıksız olarak ve hassasiyetle devam edilecektir."

Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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