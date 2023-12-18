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Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği destekleme ödemesi yaptı - Son Dakika
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Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği destekleme ödemesi yaptı

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, üyelere yapılan destekleme ödemesini duyurdu. 273 işletmeye, bin 375 manda ve 279 malak için 5 milyon 295 bin 250 TL ödeme yapıldı. Geldi, manda üretiminin ve ürünlerinin arttığını belirtti.

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği destekleme ödemesi yaptı
18.12.2023 - 16:53,  Güncelleme: 16:54
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Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, destekleme ödemesini yaptıklarını söyledi.

Giresun'da Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne üye 273 işletmeye, bin 375 manda ve 279 malak için 5 milyon 295 bin 250 TL ödeme yapıldığını belirten Birlik Başkanı Ahmet Geldi, her geçen gün manda üretimi ve ürünlerinin arttığını söyledi.

Dünyada ekonomik durgunluk yaşanırken, il ekonomisine yaptıkları hem üretim hem de maddi katkının önemine vurgu yapan Geldi, "İlimizde 11 yıl önce kurulan birliğimiz güzel hizmetler gerçekleştirmektedir. Manda ıslah projesi kapsamında 273 işletme ve bin 375 manda,279 malak için toplam 5 milyon 295 bin 250 TL para işletme sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bundan önceki bütün hedeflerini gerçekleştiren birliğimiz bundan sonra da kurduğumuz üretim tesisi de kısa zamanda ilimizde bölgemize hizmet verecek şekilde faaliyete geçecektir. Tesisimizde manda sütü ürünlere dönüşerek, tüketicilere ulaşacaktır bu vesileyle tesisimizi çok önemsiyoruz çünkü üyelerimiz daha fazla kazanmayı, vatandaşlarımız da daha sağlıklı yaşamı hak ediyor" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği destekleme ödemesi yaptı - Son Dakika


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